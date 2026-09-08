    Deutscher Buchpreis 2026

    Die Bücher auf der Shortlist

    Buchstapel mit den sechs Werken, die für den Deutschen Buchpreis nominiert sind.
    Sechs herausragende Romane, aber nur einer wird gewinnen: Wer Zeit hat, sollte vielleicht alle lesen. © Lena Everding / Deutscher Buchpreis
    Shida Bazyar, Franziska Gänsler, Valeria Gordeev, Elias Hirschl, Peggy Mädler und Dana Vowinckel sind in der engeren Auswahl für den Deutschen Buchpreis. Die Romane spiegeln die Komplexität der Gegenwart, sind aber ansonsten sehr unterschiedlich.
    In diesem Jahr haben es fünf Autorinnen und ein Autor in die engere Auswahl für den Deutschen Buchpreis geschafft. Auf der Shortlist stehen:

    • Shida Bazyar mit „Die Lücken“ (Kiepenheuer & Witsch, September 2026)
    • Franziska Gänsler mit „Orca“ (Kein & Aber, August 2026)
    • Valeria Gordeev mit „Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle“ (S. Fischer, August 2026)
    • Elias Hirschl mit „Schleifen“ (Paul Zsolnay, Januar 2026)
    • Peggy Mädler mit „Selbstregulierung des Herzens“ (Galiani Berlin, Februar 2026)
    • Dana Vowinckel mit „Anton und Alma“ (Suhrkamp, September 2026)

    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm
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    Deutscher Buchpreis 2026: Was zeichnet die Shortlist aus?

    „Es sind viele dicke Bücher dabei“, sagt Jan Drees aus der Literaturredaktion des Deutschlandfunks. Die Autorinnen und der Autor seien alle relativ jung und widmeten sich sehr unterschiedlichen Themen. Die Bücher setzten sich aber alle mit der Komplexität der Gegenwart auseinander.
    Eine direkte Präferenz der Jury sei nicht zu erkennen, diese habe offenbar bewusst höchst unterschiedliche Bücher auf die Liste gesetzt. Drees vermutet, dass Shida Bazyar mit „Die Lücken“ den Preis gewinnen könnte. Man müsse nicht Literatur studiert haben, um dem Buch zu folgen, im Gegensatz zu „Schleifen“ von Elias Hirschl.

    Preisverleihung am 5. Oktober vor der Frankfurter Buchmesse

    Auf der Longlist standen zuvor 20 deutschsprachige Romane. Wer die Auszeichnung bekommt, wird bei der Preisverleihung am 5. Oktober, dem Tag vor der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse, bekannt gegeben. Insgesamt hatte die Jury 205 Titel gesichtet.
    Der Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Literatur. Im vergangenen Jahr erhielt Dorothee Elmiger die Auszeichnung für „Die Holländerinnen“.

    Deutscher Buchpreis 2026: Die 6 Romane auf der Shortlist

    Shida Bazyar: „Die Lücken“

    Blick auf Bad Salzig (Rheinland-Pfalz) und den Rhein
    Blick auf Bad Salzig (Rheinland-Pfalz) und den Rhein
    Shida Bazyar: „Die Lücken“

    Kollektives Vergessen im Hunsrück

    03.09.2026
    07:03 Minuten
    In ihrem modernen Anti-Heimat-Roman „Die Lücken“ erzählt Shida Bazyar von verdrängter Erinnerung im fiktiven Ort Heimesbach im Hunsrück. Nicht nur an Gebäuden und auf Pflastersteinen klebt Blut, sondern auch an den Händen seiner Bewohner.

    Franziska Gänsler: "Orca"

    Die Autorin Franziska Gänsler auf der Leipziger Buchmesse.
    Die Autorin Franziska Gänsler auf der Leipziger Buchmesse.
    Franziska Gänsler: "Orca"

    Eine Generation unter Druck

    07.09.2026
    05:33 Minuten
    In ihrem neuen Roman „Orca” erzählt Franziska Gänslers von einer Generation, deren Leben vom Klimawandel geprägt ist. Ihr ist ein hervorragend erzählter, vielschichtiger Coming-of-Age-Thriller gelungen.

    Valeria Gordeev: "Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle"

    Schriftstellerin Valeria Gordeev
    Schriftstellerin Valeria Gordeev
    Valeria Gordeev: "Die Zikade ..."

    Lang, länger, für immer…

    02.09.2026
    10:47 Minuten
    Valeria Gordeevs Collageroman „Die Zikade …“ verschränkt Unsterblichkeitsfantasien mit den langen Schatten der russischen Geschichte. Ein ambitioniertes Debüt, das sich an seinem Detailreichtum und der Formenfülle letztlich aber verhebt.

    Elias Hirschl: "Schleifen"

    Auf dem Logo der Sendung "Büchermarkt" ist ein stilisierter Bücherstapel zu sehen.
    Auf dem Logo der Sendung "Büchermarkt" ist ein stilisierter Bücherstapel zu sehen.
    Elias Hirschl: "Schleifen"

    Teufelskreise und Zirkelschlüsse

    29.01.2026
    06:13 Minuten
    In seinem neuen Roman erzählt Elias Hirschl von einer sprachskeptischen Sekte und begriffsvernichtenden Medikamenten. „Schleifen“ bietet unterhaltsam konsequente Metaliteratur in den Fußstapfen von Jorge Luis Borges.

    Peggy Mädler: "Selbstregulierung des Herzens"

    Podcast: Lesart
    Podcast: Lesart
    Peggy Mädler: "Selbstregulierung des Herzens"

    Die Anpassungszwänge der DDR

    06.03.2026
    06:45 Minuten
    Ein leiser, aber sehr nachwirkender Roman, der die Stimmungslagen unterschiedlicher DDR-Bürger aufzeichnet und das Scheitern dieses Staates von innen her aufzeigt.

    Dana Vowinckel: "Anton und Alma"

    Viele junge Menschen sitzen auf dem Straßenpflaster der Berliner Hobrechtbrücke, Hot Spot, Sommer in Berlin, zwischen Berlin-Neukölln und Berlin-Kreuzberg.
    Viele junge Menschen sitzen auf dem Straßenpflaster der Berliner Hobrechtbrücke, Hot Spot, Sommer in Berlin, zwischen Berlin-Neukölln und Berlin-Kreuzberg.
    Dana Vowinckel: „Anton und Alma“

    Deutsch-jüdische Liebesgeschichte im Berlin der 2020er-Jahre

    06.09.2026
    19:50 Minuten
    Es beginnt wie ein Witz, bekommt die Züge einer grandiosen Romanze, dann wird es tragisch. Alma und Anton durchlaufen sämtliche Phasen einer großen Liebe, bei der Fragen der Zeitgeschichte dazwischenfunken.

    Deutscher Buchpreis 2026: Diese Titel standen auf der Longlist

    Die Schriftstellerin Helene Bukowski im Profil mit einem Mikrofon in der Hand.
    Die Schriftstellerin Helene Bukowski im Profil mit einem Mikrofon in der Hand.
    Helene Bukowski: „Wer möchte nicht im Leben bleiben“

    Behutsame Annäherung

    08.03.2026
    19:33 Minuten
    Helene Bukowski erzählt in ihrem neuen Buch von einer jungen Pianistin, die in die institutionellen Mahlwerke der DDR gerät und schließlich zerbricht. Bei aller Tragik des Stoffs ist ihr ein berückender und beglückender Roman gelungen.
    Miriam Carbe
    Miriam Carbe
    Miriam Carbe: „Unerwünschte Töchter“

    Vier Generationen, vier Frauen

    31.05.2026
    19:53 Minuten
    Drei Generationen von Frauen haben Miriam Carbe Tagebücher und Notizen hinterlassen. In „Unerwünschte Töchter“ sucht die Autorin nach den Stimmen ihrer Vorfahrinnen und nach ihrem Platz in einer Familie, in der auch der Rassismus Teil des Erbes ist.
    Podcast: Lesart
    Podcast: Lesart
    Newcomer Muri Darida mit "King Cobra"

    Die Suche nach der eigenen Geschichte

    20.08.2026
    05:21 Minuten
    Muri Darida ist mit seinem Debütroman gleich durchgestartet. Darin erzählt er die Geschichte von Lazi, der auf der Suche nach dem Gewehr seines Großvaters ist. Es ist auch eine Spurensuche innerhalb seiner Familie. Eine Spurensuche, die viele Parallelen zu seinem eigenen Leben zeigt.
    Podcast: Lesart
    Podcast: Lesart
    Alisha Gamisch: „Parasiti“

    Russlanddeutsche Familiengeschichte

    10.03.2026
    05:46 Minuten
    Obwohl Russlanddeutsche ethnisch gesehen Deutsche sind, erleben sie hierzulande immer noch Ausgrenzung. Doch darüber wird wenig gesprochen. Gamisch schreibt mit ihrem Romandebüt „Parasiti“ gegen dieses Schweigen an. Darin zeichnet sie die Lebenswege dreier russlanddeutscher Frauen zwischen dem Nowosibirsk der Sechzigerjahre und dem Fürstenfeldbruck von heute nach.
    Tomer Gardi, Autor des Buches "Eine runde Sache" und Gewinner des Leipziger Buchpreises 2022, bei der Veranstaltung zur Vorstellung seines Buches im Literarischen Colloquium Berlin
    Tomer Gardi, Autor des Buches "Eine runde Sache" und Gewinner des Leipziger Buchpreises 2022, bei der Veranstaltung zur Vorstellung seines Buches im Literarischen Colloquium Berlin
    Tomer Gardi: "Liefern"

    Ein humorvoll-kritisches Porträt des "Lieferando-Prekariats"

    18.02.2026
    12:01 Minuten
    Weltweit gehören sie zum Straßenbild in den Metropolen: Menschen, die sich auf Zweirädern einen Weg durch den Verkehr bahnen. Sie liefern Essen aus, rasen weiter. Ihnen gibt Tomer Gardi in seinem neuen Roman eine Identität. Ein humorvoller und zärtlicher Roman, der von Lieferketten und vom Überlebenskampf im globalisierten Kapitalismus erzählt.
    Apfelbaum-Plantage mit Säulenäpfeln und roten Äpfeln im Vordergrund
    Apfelbaum-Plantage mit Säulenäpfeln und roten Äpfeln im Vordergrund
    Svenja Leiber: "Nelka"

    Das Trauma der Zwangsarbeit

    23.02.2026
    05:39 Minuten
    Svenja Leiber widmet sich in ihrem Roman der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts, speziell dem Schicksal zwangsverschleppter Frauen aus Osteuropa während der Nazizeit. Ein eindrückliches Buch zu einem noch immer zu wenig beachteten Thema.
    Auf dem Logo der Sendung "Büchermarkt" ist ein stilisierter Bücherstapel zu sehen.
    Auf dem Logo der Sendung "Büchermarkt" ist ein stilisierter Bücherstapel zu sehen.
    Leh-Wei Liao: "Glaszeit"

    Ein pralles Taiwan-Porträt

    27.08.2026
    06:33 Minuten
    Die 30-jährige Novana zieht nach Taipeh. Dort lebt ihre Mutter als Künstlerin. Als Kind ließ sie Novana in Deutschland zurück. Mit „Glaszeit“ hat Leh-Wei Liao ein pralles Taiwan-Porträt und eine etwas überfrachtete Mutter-Tochter-Geschichte geschrieben.
    Podcast: Studio 9
    Podcast: Studio 9
    Giuliano Musio: "Aus anderem Holz"

    „Pinnocchio“ als Lokalkrimi

    03.09.2026
    05:02 Minuten
    Anhand einer Puppe, die zu einem jungen Mann geworden ist, erzählt Giuliano Musio über Identitätskonflikte und die Last von Erwartungen. In seiner Erzählung biegt Musio oft ab, wo er leicht geradlinig hätte schreiben können. Das ist originell, aber auch speziell und teilweise sperrig.
    Die Autorin Yade Yasemin Önder steht mit dem Debütpreis 2022 des Literatur-Festivals lit.COLOGNE auf der Bühne.
    Die Autorin Yade Yasemin Önder steht mit dem Debütpreis 2022 des Literatur-Festivals lit.COLOGNE auf der Bühne.
    Yade Yasemin Önder: „Anti Müller“

    Zerschellt an den Klippen der Ich-Sucht

    15.05.2026
    06:42 Minuten
    Online-Dating, Kulturbetrieb und Kinderwunsch – eine toxische Mischung, die Yade Yasemin Önder in ihrem neuen Roman zum Schlachtfeld verarbeitet. Önder gelingt eine bittere Milieusatire. Doch die Analyse kommt ein wenig zu kurz.
    Der Autor und Schriftsteller Lukas Rietzschel bei einem Fototermin in Görlitz.
    Der Autor und Schriftsteller Lukas Rietzschel bei einem Fototermin in Görlitz.
    Lukas Rietzschel: „Sanditz“

    Straße der Enttäuschungen

    18.03.2026
    06:59 Minuten
    Kleinstadtmilieu und Pandemie, eine Straße mit vier Bungalows, drei Generationen einer sächsischen Familie: Das alles bildet den Hintergrund von Lukas Rietzschels drittem Roman. Er hätte auf die Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse gehört.
    Der Autor Heinz Strunk im Porträt.
    Der Autor Heinz Strunk im Porträt.
    Heinz Strunk: „Memories of Heidelberg“

    Kein Sex, keine Gnade, nur grausamer Realismus

    23.07.2026
    05:42 Minuten
    Mann und Frau im intimen Clinch, das kann Heinz Strunk in verschiedenen Tonlagen. Der Held des neuen Romans heißt Bertram und wird von Isolde drangsaliert. Ein Fegefeuer in Heidelberg, durchaus komisch – doch am stärksten sind die leisen Passagen.
    Über einer Menschenmenge im Irak prangt ein riesiges Konterfei von Diktator Saddam Hussein. Die Aufnahme wurde Ende der 90er Jahre gemacht.
    Über einer Menschenmenge im Irak prangt ein riesiges Konterfei von Diktator Saddam Hussein. Die Aufnahme wurde Ende der 90er Jahre gemacht.
    Karosh Taha: "Gulistan"

    Diktator Saddam Hussein war im Irak allgegenwärtig

    19.08.2026
    14:37 Minuten
    Die deutsch-kurdische Autorin Karosh Taha erzählt in ihrem Roman „Gulistan“ von Terror und Folter während des Regimes unter Saddam Hussein im Irak. Das Porträt des Diktators war überall.
    Auf dem Logo der Sendung "Büchermarkt" ist ein stilisierter Bücherstapel zu sehen.
    Auf dem Logo der Sendung "Büchermarkt" ist ein stilisierter Bücherstapel zu sehen.
    Lilli Tollkien: "Mit beiden Händen den Himmel stützen"

    Antiautoritär bis zur Verwahrlosung

    30.03.2026
    05:37 Minuten
    Antiautoritär, anarchisch, abgründig: In Lilli Tollkiens Romandebüt wächst ein Pflegekind in einer linken Männer-WG im Westberlin der 1980er-Jahre auf. Die Freiheit, die alle wollten, wird für die Kleine zum Trauma und später zum Ursprung ihrer Selbstfindung.
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