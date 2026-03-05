Auf dem Wege zu einer neuen Klangkunst (16)

Produktionen aus dem Experimentalstudio in Berlin-Adlershof
56:06 Minuten
1965/66 schickte der Deutschlandsender in Ostberlin eine 16-teilige Radioreihe zur Geschichte der elektronischen Musik in den Äther. In der letzten Sendung präsentierten Gerhard Steinke und Gerhard Schwalbe mit Kompositionen von Joachim Thurm und Siegfried Matthus die damals neuesten Produktionen aus dem Experimentalstudio für künstliche Klangerzeugung des Rundfunk- und Fernsehtechnischen Zentralamtes (RFZ) in Berlin-Adlershof.