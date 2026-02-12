Auf dem Wege zu einer neuen Klangkunst (13)

Studios in den Niederlanden

57:20 Minuten
Die futuristische Form des Evoluon soll an ein außerirdisches Raumschiff erinnern
Das 1966 erbaute Evoluon in Eindhoven wurde bis 1989 als interaktives Technologiemuseum genutzt. © Unsplash / Alex van der Slikke
Fricke, Stefan |
1965/66 schickte der Deutschlandsender in Ostberlin eine 16-teilige Radioreihe zur Geschichte der elektronischen Musik in den Äther. In dieser Sendung geht es um Produktionen aus Eindhoven und Utrecht, wobei die Autoren ihre Vorbehalte gegen die experimentellen Arbeiten nicht verhehlen.
