Auf dem Wege zu einer neuen Klangkunst (13)

Studios in den Niederlanden

57:20 Minuten Das 1966 erbaute Evoluon in Eindhoven wurde bis 1989 als interaktives Technologiemuseum genutzt. © Unsplash / Alex van der Slikke

1965/66 schickte der Deutschlandsender in Ostberlin eine 16-teilige Radioreihe zur Geschichte der elektronischen Musik in den Äther. In dieser Sendung geht es um Produktionen aus Eindhoven und Utrecht, wobei die Autoren ihre Vorbehalte gegen die experimentellen Arbeiten nicht verhehlen.