Auf dem Wege zu einer neuen Klangkunst (4)

Musique concrète: Das Studio für experimentelle Musik beim französischen Rundfunk

54:47 Minuten Pierre Schaeffer, hier ein Foto aus dem Jahr 1991, war französischer Rundfunkingenieur, Klangforscher und Komponist. © picture alliance / akg-images / Marion Kalter

1965/66 schickte der Deutschlandsender in Ostberlin eine 16-teilige Radioreihe zur Geschichte der elektronischen Musik in den Äther. In der vierten Sendung geht es um die Entwicklung der Musique concrète. Komplettiert wird die Sendung mit einem entsprechenden Ausschnitt einer Sendereihe, die Karlheinz Stockhausen 1963 für den WDR realisierte: „Kennen Sie Musik, die man nur am Lautsprecher hören kann?“