Auf dem Wege zu einer neuen Klangkunst (5)

Musik aus Sinustönen: Das Kölner Studio für Elektronische Musik

57:05 Minuten Karlheinz Stockhausen 1962 im Kölner Studio für Elektronische Musik © WDR

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email

1965/66 schickte der Deutschlandsender in Ostberlin eine 16-teilige Radioreihe zur Geschichte der elektronischen Musik in den Äther. In der fünften Sendung geht es um das Kölner Studio. Komplettiert wird die Sendung mit einem entsprechenden Ausschnitt einer Sendereihe, die Karlheinz Stockhausen 1963 für den WDR realisierte: „Kennen Sie Musik, die man nur am Lautsprecher hören kann?“