Auf dem Wege zu einer neuen Klangkunst (9)

Die Experimentalstudios der Universität von Illinois Urbana-Champaign

57:45 Minuten 1958 gründete Lejaren A. Hiller mit den Experimental Music Studios (EMS) ein Zentrum für elektroakustische und Computermusik an der University of Illinois in Urbana-Champaign © IMD-Archiv / Pit Ludwig

1965/66 schickte der Deutschlandsender in Ostberlin eine 16-teilige Reihe zur Geschichte der elektronischen Musik in den Äther. In Teil neun geht es um die Experimental Music Studios (EMS) der Universität Illinois. Ergänzt wird diese Sendung durch einen entsprechenden Ausschnitt einer Radioreihe, die Karlheinz Stockhausen 1963 für den WDR realisiert hatte: „Kennen Sie Musik, die man nur am Lautsprecher hören kann?“