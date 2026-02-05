Auf dem Wege zu einer neuen Klangkunst Teil (12)

Elektronische Klangerzeugung in der UdSSR

56:11 Minuten
Fricke, Stefan |
1965/66 brachte der Deutschlandsender in Ostberlin eine 16-teilige Radioreihe zur Geschichte der elektronischen Musik. In der zwölften Sendung geht es um elektronische Klangerzeugung in der UdSSR. Komplettiert wird diese Folge mit einem Ausschnitt einer Sendereihe, die Karlheinz Stockhausen 1963 für den WDR realisiert hatte: „Kennen Sie Musik, die man nur am Lautsprecher hören kann?“
