Auf dem Wege zu einer neuen Klangkunst (15)

Luigi Nonos Experimente mit elektronischen und konkreten Klängen

55:47 Minuten Luigi Nono hat immer wieder hervorgehoben, dass sich seine Heimatstadt Venedig, in der er die meiste Zeit bis zu seinem Tod 1990 verbrachte, in seiner Musik spiegele. © Unsplash / Ilchuk Liubov

1965/66 schickte der Deutschlandsender in Ostberlin eine 16-teilige Radioreihe zur Geschichte der elektronischen Musik in den Äther. In dieser fünfzehnten Sendung geht es um Luigi Nonos Experimente mit elektronischen und konkreten Klängen. Ergänzt wird die Sendung durch einen Ausschnitt einer Radioreihe, die Karlheinz Stockhausen 1963 für den WDR realisiert hatte: „Kennen Sie Musik, die man nur am Lautsprecher hören kann?“