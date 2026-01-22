Auf dem Wege zu einer neuen Klangkunst (10)
Der Glockenturm des Londoner Tower ist eines der Londoner Wahrzeichen. 2012 wurde "Big Ben" anlässlich des 60. Trohnjubiläums von Königin Elisabeth II. in Elisabeth Tower umbenannt. © Unsplash / Kate Krivanec
BBC Radiophonic Workshop, London
56:36 Minuten
1965/66 schickte der Deutschlandsender in Ostberlin eine 16-teilige Radioreihe zur Geschichte der elektronischen Musik in den Äther. In der zehnten Sendung geht es um den BBC Radiophonic Workshop. Diese Abteilung für Klangeffekte wurde 1958 gegründet, um Geräusche und Musik für das Radio und später auch für das Fernsehen zu produzieren.