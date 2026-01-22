Auf dem Wege zu einer neuen Klangkunst (10)

BBC Radiophonic Workshop, London

56:36 Minuten Der Glockenturm des Londoner Tower ist eines der Londoner Wahrzeichen. 2012 wurde "Big Ben" anlässlich des 60. Trohnjubiläums von Königin Elisabeth II. in Elisabeth Tower umbenannt. © Unsplash / Kate Krivanec

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email

1965/66 schickte der Deutschlandsender in Ostberlin eine 16-teilige Radioreihe zur Geschichte der elektronischen Musik in den Äther. In der zehnten Sendung geht es um den BBC Radiophonic Workshop. Diese Abteilung für Klangeffekte wurde 1958 gegründet, um Geräusche und Musik für das Radio und später auch für das Fernsehen zu produzieren.