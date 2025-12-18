Auf dem Wege zu einer neuen Klangkunst (7)

Besuch im Studio für experimentelle Musik in Warschau

55:43 Minuten Der Kultur- und Wissenschaftspalast zählt zu den Wahrzeichen Warschaus. Von hier werden diverse Rundfunkprogramme abgestrahlt © Unsplash / Pawel Malinowski

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email

1965/66 schickte der Deutschlandsender in Ostberlin eine 16-teilige Radioreihe zur Geschichte der elektronischen Musik in den Äther. In der siebten Sendung geht es um das Studio für experimentelle Musik des Polnischen Rundfunks (PRES) in Warschau. Komplettiert wird die Sendung mit einem entsprechenden Ausschnitt einer Sendereihe, die Karlheinz Stockhausen 1963 für den WDR realisierte: „Kennen Sie Musik, die man nur am Lautsprecher hören kann?“