Auf dem Wege zu einer neuen Klangkunst (6)

Lochstreifen steuern Klänge - Das Siemens-Studio München

55:36 Minuten Im Siemens-Studio für elektronische Musik in München experimentierte man mit Lochstreifen. Nach 1963 ging das Studio an die Geschwister-Scholl-Stiftung und damit an die Hochschule für Gestaltung Ulm (HfG) über © Siemens Historical Institute

1965/66 schickte der Deutschlandsender in Ostberlin eine 16-teilige Radioreihe zur Geschichte der elektronischen Musik in den Äther. In der sechsten Sendung geht es um das Studio für elektronische Musik der Geschwister-Scholl-Stiftung München (Siemens-Studio). Komplettiert wird die Sendung mit einem entsprechenden Ausschnitt einer Sendereihe, die Karlheinz Stockhausen 1963 für den WDR realisierte: „Kennen Sie Musik, die man nur am Lautsprecher hören kann?“