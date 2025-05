Wartburgkonzerte

Saison 2025

Die Wartburgkonzerte sind eines der traditionsreichsten Rundfunkkonzerte in der Radiolandschaft: 1958 fand das erste für ein geplantes deutsch-deutsches Regierungstreffen statt. Seit dem ist internationale Musikprominenz eingeladen, so auch in dieser Saison.