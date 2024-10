Im Jahr 2012 war ich zu Gast bei einer Benefiz-Gala in der Kölner Oper zugunsten des Afghanischen Frauenvereins, als dessen Schirmherr Roger Willemsen sich unermüdlich einsetzte. Das war eine erste Begegnung voller gegenseitiger Sympathie. Eine Freundschaft entwickelte sich aber erst, als wir uns in Berlin bei seinen Weltmusik­abenden in der Berliner Philharmonie wiedertrafen. Diese Berliner Abende, die wir oft bis spät in die Nacht mit gemeinsamen Künstlerfreunden feierten, wurden zu unvergesslichen künstlerischen Begegnungen. Franziska Hölscher