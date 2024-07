Francis Poulenc hörte Mozart und Beethoven schon seit frühester Kindheit, denn seine Mutter war eine bühnenreife Pianistin, die ihm auch den ersten Unterricht zukommen ließ. Seit 1920 gehörte er zur "Groupe des Six", die sich zu mehr Einfachheit in der Musik aussprach.

Poulenc galt in der Truppe als „musikalischer Clown erster Güte, ein brillanter musikalischer Nachahmer“. Er verstand es in besonderem Maße, den Ernst der klassischen Vorbilder mit dem Witz der Jazz- und Varieté-Szene zu verbinden. Das zeigt sich in der witzigen Klarinettensonate, genauso in dem Trio. Etwas ernster ist die Elegie für Horn und Klavier, das als eine Art musikalischer Nachruf für einen befreundeten Hornisten entstand.