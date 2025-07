Ein Saxophonquartett ist eine Formation, die man erlebt haben muss: obwohl das Instrument von seinem Entwickler, dem Belgier Adolphe Sax, in den 1840er Jahren als Erweiterung der Sinfonieorchester- Besetzung gedacht war, machte das Saxophon erst mit dem Jazz-Boom zu Beginn des 20. Jahrhunderts so richtig Karriere. Die Quartett-Besetzung führt das Saxophon sozusagen auf seine klassischen Ursprünge zurück - es gibt zahlreiche Originalkompositionen für diese Besetzung, die nach und nach wiederentdeckt worden sind.

Das Arcis Saxophon Quartett bedient sich in seinen Konzerten stets der vollen stilistischen Bandbreite und demonstriert mit Originalkompositionen und Bearbeitungen das unvergleichliche Klangspektrum, wenn sich die vier Saxophon-Register zu einem ausdrucksstarken Quartett verbinden.

Auf der Wartburg hat das Ensemble ein neues Programm präsentiert, in dem Bachs „Wohltemperiertes Klavier“ im Mittelpunkt stand – zu den Fugen des Barock-Altmeisters hat das Arcis Saxophon Quartett bei jungen Komponistinnen und Komponisten neue Präludien in Auftrag gegeben - Tradition und Moderne verbanden sich so auf besonders klangvolle Weise.