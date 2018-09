Shortlist für Deutschen Buchpreis "Interessante und bunte Stoffe"

Wiebke Poromka und Kolja Mensing im Gespräch mit Frank Meyer

María Cecilia Barbetta, Maxim Biller, Nino Haratischwili, Inger-Maria Mahlke, Susanne Röckel und Stephan Thome ziehen mit ihren Werken ins Finale ein. (Börsenverein des Deutschen Buchhandels/ Foto: Christina Weiß)

Aus der Longlist von 20 Romanen, die Mitte August vorgestellt wurde, hat die Jury nun sechs Titel nominiert, die in die engere Auswahl für den Deutschen Buchpreis kommen. Der Sieger wird auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober bekannt gegeben.

Nach der Longlist kommt die Shortlist: Aus den 20 besten Romanen der Saison, die die Jury im August vorgestellt hatte, sind nun sechs Romane ausgewählt worden, die in der Endausscheidung für den Deutschen Buchpreis miteinander konkurrieren.

Hier die Übersicht:

Nino Haratischwili: "Die Katze und der General"

(Frankfurter Verlagsanstalt, August 2018)

Inger-Maria Mahlke: "Archipel"

(Rowohlt, August 2018)

Susanne Röckel: "Der Vogelgott"

(Jung und Jung, Februar 2018)

Stephan Thome: "Gott der Barbaren"

(Suhrkamp, September 2018)





"Nachtleuchten" (imago/imagebroker; Fischer-Verlage)María Cecilia Barbetta: "Nachtleuchten"

(S. Fischer, August 2018)

In "Nachtleuchten" erzählt María Cecilia Barbetta vom Leben in einer argentinischen Stadt in den 1970er-Jahren. Im Sog der Erinnerung gelingt der Autorin eine großartig geschriebene Hommage an die Gemeinde Ballester und ihre Bewohner.





"Sechs Koffer" von Maxim Biller (Verlag Kiepenheuer und Witsch/picture alliance/dpa/Foto: Swen Pförtner)Maxim Biller: "Sechs Koffer"

(Kiepenheuer & Witsch, September 2018)

Die Hauptfiguren in Maxim Billers Buch "Sechs Koffer" sind Juden, die in Russland, Deutschland oder Südamerika leben und über Verfolgung, Antisemitismus, Zusammenhalt und Betrug berichten. Eine intelligente und rührende Geschichte.

"Literatur ist kein Hundert-Meter-Sprint"

Wer letztlich der Gewinner des Deutschen Buchpreises wird, das wird Anfang Oktober zu Beginn der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben.

Unsere Literatur-Experten Wiebke Porombka und Kolja Mensing können die Auswahl der Jury nachvollziehen. Mit einer Einschränkung, die aber eher grundsätzlicher Natur ist und für alle Preisverleihungen gilt: "Natürlich sind es nicht die sechs besten Romane des Jahres", sagte Porombka im Deutschlandfunk Kultur. Weil Literatur ja "glücklicherweise kein Hundert-Meter-Sprint" sei, wo man klar sagen könne, wer als Erster, Zweiter oder Dritter ins Ziel gekommen sei.

Mensing lobte die "interessanten und bunten Stoffe", für die sich die Jury entschieden hat. Als Beispiel führte er "Nachtleuchten" von Maria Cecilia Barbetta an. Porombka sagte, auf den ersten Blick wirke die Liste sehr heterogen, eine Geschichte spiele in China, eine in Argentinien, eine auf Teneriffa, eine in Tschetschenien.

Bücher über Diktaturen und Extremismus

Dann werde aber klar, dass es eine monothematische Liste sei, "beinahe wie ein Konzeptalbum" in der Musik, denn alle Bücher erzählten von Diktaturen oder politischem Extremismus. Die Jury habe sich thematische Gedanken gemacht, betonte sie.

Es sei interessant, dass die Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus dem "engeren deutschen Zusammenhang" herausgegangen seien, sagte Mensing. Man wolle ja auch tatsächlich nicht immer wieder Bücher über das deutsche Bildungsbürgertum oder "Mama-Papa-Kind-Romane" lesen.

Mensing attestiert den Büchern auf der Liste zudem, die "Wahrheitsfrage" zu stellen - sich also damit zu beschäftigen, was wir über Geschichte, die eigene Familiengeschichte, die Wirklichkeit wissen können.

Ständig auf der Suche nach der Wahrheit

"Wir leben ja in einer Zeit, wo wir uns ständig diese Wahrheitsfrage stellen", sagte Mensing. Und die Literatur könne bei der Erkenntnis helfen, dass es nicht nur Wahr und Falsch gebe, sondern auch "irgendetwas dazwischen". Literatur könne uns "Empathie lehren" und ein Gegengift für den Populismus sein, ergänzte Porombka. Denn Literatur sei vieldeutig und zeige, dass Eindeutigkeit nicht so einfach sei.

Seit 2005 vergibt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels den Deutschen Buchpreis zu Beginn der Frankfurter Buchmesse: Die Siegerin oder der Sieger erhält 25.000 Euro, die übrigen fünf Nominierten der Shortlist jeweils 2500 Euro.

Im vergangenen Jahr hatte Robert Menasse den Preis für seinen Roman "Die Hauptstadt" erhalten. Dieser mache "unmissverständlich klar: Die Ökonomie allein, sie wird uns keine friedliche Zukunft sichern können", hieß es in der Begründung der Jury. (ahe)