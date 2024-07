Solche Vorurteile offenbaren, wie sehr Klassismus in unserer Gesellschaft verankert ist. Doch was ist Klassismus eigentlich? Woher stammt der Begriff? Und welche Auswirkungen hat er?

Darüber hinaus das kulturelle Kapital wie beispielsweise Bildungsabschlüsse, aber auch die Fähigkeit, sich in den Räumen der Hochkultur selbstverständlich zu bewegen oder in Form von teuren Bildern und Objekten, die zeigen: Ich habe Status.

Durch Diskriminierung, Ausbeutung und Ausgrenzung entstehen große Machtunterschiede, so der Klassismusforscher Andreas Kemper. Die Folge: Wer reich ist, bleibt reich. Wer arm ist, bleibt arm. Auch in Deutschland seien die Milieus „sehr stark zementiert“, sagt Kemper. Wer in eine bestimmte soziale Herkunft geboren werde, bleibe meist in diesem Milieu.