Einer britischen Studie zufolge waren ein Viertel der dortigen Rentner der Meinung, sie hätten zu früh aufgehört. Ich werde nie vergessen, wie mir einmal auf dem Jakobsweg ein Pilger entgegen kam: Dieser deutsche Rentner sagte mir, er habe nichts, was zu Hause auf ihn warte, deswegen gehe er jetzt erstmal in die entgegengesetzte Richtung. Manchmal frage ich mich, ob er immer noch auf dem Jakobsweg pendelt.

Viele Ältere wollen also durchaus arbeiten, doch betrachten wir den Arbeitsmarkt, sehen wir eine Welt der Altersdiskriminierung: „Man kann dort abwertende Kommentare über alte Menschen machen, die man über keine andere Gruppe noch machen würde“, so Jeffrey Pfeffer, Professor für Organisationsforschung aus Stanford.

Der Wirtschaftspsychologe Carsten Schermuly fand heraus, dass Bemühungen um "New Work" - also der Versuch, modernere Arbeitsformen zu entwickeln - Altersdiskriminierung sogar noch befeuern, weil sie das Vorurteil "Moderne Arbeit ist jung“ verfestigen. Wer mit 60 Jahren noch ernst genommen werden möchte in dieser Arbeitswelt, dem kann man nur viel Glück wünschen - und ein paar bunte Sneaker!