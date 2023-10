Wie die deutsche Kulturszene mit dem Angriff auf Israel umgeht

Die aktuelle Situation im Nahen Osten beeinflusst auch die Kultur. Dies zeigt sich beispielhaft auf der Frankfurter Buchmesse, etwa im Streit um die Eröffnungsrede des slowenischen Philosophen von Slavoj Žižek oder in demjenigen um die Preisverleihung an die palästinensische Autorin Adana Shibli. Einige deutsche Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturinstitutionen haben bereits Stellung bezogen, während andere auffällig schweigen.

also die deutsche Verwertungsgesellschaft für ausübende Künstler und Produzenten, haben sich in einer Der Deutsche Musikrat, die GEMA, das Forum Musikwirtschaft und die GVL,also die deutsche Verwertungsgesellschaft für ausübende Künstler und Produzenten, haben sich in einer gemeinsamen Erklärung mit den Menschen in Israel solidarisiert. "Die deutsche Musikbranche steht an der Seite der Jüdinnen und Juden gegen jede Form von Antisemitismus", heißt es in der Erklärung.

Die Akademie der Künste erklärte außerdem, sie trete für ein Verbot jeglicher Unterstützung der palästinensischen Hamas in Deutschland ein. Kämpfer der radikalislamischen Terrororganisation waren am 7. Oktober nach Israel eingedrungen und hatten mehr als 1300 Menschen getötet, vornehmlich Zivilisten. Auch andere deutsche Kultur-Organisationen und -Institutionen wie der Deutsche Kulturrat , das Deutsche Historische Museum in Berlin, die Münchener Kammerspiele positionierten sich klar - teilweise auch gegen die antisemitischen Taten in Deutschland nach dem Terrorangriff der Hamas.

Prominente Persönlichkeiten aus der klassischen Musikwelt, wie beispielsweise der deutsche Pianist Igor Levit, verurteilten den Hamas-Terror ebenfalls.

Aufsehen erregte die Rede des slowenischen Philosophen Slavoj Žižek auf der Frankfurter Buchmesse. Er verurteilte den Terror der Hamas, erinnerte aber zugleich daran, dass man die palästinensische Zivilbevölkerung schützen müsse. Zudem betonte er, es sei notwendig, "den komplexen Hintergrund der Situation zu analysieren". Es werde keinen Frieden in Nahost ohne eine Lösung der Palästina-Frage geben können. Aus Protest verließen einige Gäste während Žižeks Rede den Saal.

In der deutschen Kulturszene gibt es kein einheitliche Haltung zu dem Konflikt in Nahost. Besonders aus der Techno- und Club-Szene gibt es sehr vielfältige Reaktionen auf die Hamas-Angriffe in Israel. Sven Väth, einer der populärsten deutschen DJs und Produzenten, lud auf Instagram ein Bild mit Israel-Flaggen hoch und bezeichnete den Terrorangriff als einen Akt der Barbarei.

Es gibt jedoch auch Stimmen, die den antisemitischen Terror der Hamas als palästinensischen Freiheitskampf bezeichnen. Dabei hat die palästinensische Terrororganisation Hamas bei ihrer Attacke am 7. Oktober auch ein Technofestival in der Negev-Wüste überfallen. Dabei töteten die Terroristen mindestens 260 Menschen und entführten zahlreiche weitere.

Die Berliner Clubcommission äußerte sich spät und ihr Statement lässt nicht eindeutig erkennen, dass die Hamas gezielt Juden ins Visier nahm und Antisemitismus der treibende Faktor hinter dem Angriff war. Ein Mitglied des Leitungsteams veröffentlichte einen Story-Post, der auf einen Text verlinkte, in dem geschrieben steht: "Guten Morgen Palästina. Der Widerstand gegen Besatzung und Apartheid ist ein durch internationales Recht und das menschliche Gewissen garantiertes Recht, und der Widerstand gegen die israelische Besatzung ist eine Pflicht".

Die eritreische deutschsprachige Rapperin Nura postete ein Bild auf Instagram, auf dem sie ein Transparent mit der Aufschrift "Free Palestine" hochhält.

Es fällt auf: Im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begann oder nach dem Terroranschlag auf die französische Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" sind die Solidaritätsbekundungen in den sozialen Netzwerken verhalten - auch bei den Kulturinstitutionen, die damals eifriger mitzogen.

Möglicherweise liegt diese Zurückhaltung auch an der Befürchtung, trivial zu wirken, wie Raphael Gross, Direktor des Deutschen Historischen Museums in Berlin anmerkte. Stella Leder vom „Institut für Neue Soziale Plastik“, das Antisemitismus im Kulturbetrieb entgegentreten will, ist dagegen wenig überrascht und spricht sogar von einem "lauten Schweigen". Es gebe Künstler und Institutionen, die sich nie äußern, weil sie es nicht als ihre Aufgabe sehen.

Dann gebe es aber noch den Teil, der stets aktivistisch unterwegs sei und für den die Solidarität mit den Palästinensern eine große Rolle spiele, so Leder. Dieser Teil äußere sich gerade nicht. „Anscheinend fehlt die Empathie, wenn Israelis oder Juden ermordet werden", vermutet Leder.

Konkret in dieser Situation gehe es allerdings nicht um die Palästinenser im Allgemeinen, sondern darum, sich von einer Terrororganisation zu distanzieren, die in ihren Statuten das Töten von Juden aufführe und das Land Israel dem Boden gleich machen wolle. "Selbstverständlich ist das antisemitisch", sagte Leder.

Solidarisch sein mit Israel und die Opfer in der palästinensischen Bevölkerung nicht vergessen - das ist für viele, nicht nur für Kulturschaffende, ein schwieriger Balanceakt. Es sei wichtig, den intellektuellen Stimmen von allen Seiten Gehör zu verschaffen, betonte der Philosophieprofessor Stefan Gosepath. In der Israel-Debatte müsse man viele andere Meinungen hören und aushalten - auch die Rede Žižeks gehöre dazu. Die Buchmesse sei eine intellektuelle Veranstaltung, und da gelte größtmögliche Meinungsfreiheit.

"Die Freiheit des Wortes und der Meinung ist immer nur da eingeschränkt, wenn das Existenzrecht Israels abgestritten wird, dann ist das die Grenze, die mit den Menschenrechten nicht zu vereinbaren ist und die wir deshalb auch in Wort und Schrift nicht tolerieren dürfen", sagte Gosepath.

Immer wieder wurde in der Vergangenheit von einem wachsenden Antisemitismus im Kulturbetrieb gesprochen. Beispiele hierfür sind die Diskussionen rund um Konzerte von Roger Waters und die documenta fifteen in Kassel.

Tatsächlich sind antisemitische Vorfälle in Kultur und Bildungseinrichtungen 2022 laut dem Jahresbericht des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) im Vergleich zu den Vorjahren stark angestiegen: 170 solcher Fälle wurden 2022 gemeldet, über 70 mehr als im Vorjahr.

Einige Kultureinrichtungen sehen es als ihre moralische Verpflichtung und Aufgabe, zu informieren und aufzuklären - beispielsweise die Akademie der Künste. Deren Präsidentin Jeanine Meerapfel erklärte: "Das ist das, was wir machen, sowohl mit unseren Künsten wie mit unserer Sprache. Wir sind eine kulturelle deutsche Institution. Und wenn wir uns nicht äußern, wer soll das sonst machen?"

Es gebe eine ganze Reihe von Gesprächsangeboten, zum Beispiel zur Situation in Deutschland mit dem Rechtsruck, so Meerapfel, die sehr gut besucht seien. "Die Menschen sehnen sich nach einer Erklärung dessen, was sie jetzt im Moment erleben." Daher sei die Arbeit von Kulturinstitutionen in Deutschland so wichtig.