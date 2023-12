Nach dem Terrorangriff der Hamas gegen die israelische Zivilbevölkerung am 7. Oktober 2023 musste sich die deutsche Kulturszene den Vorwurf gefallen lassen , zu lange zu schweigen. Auch die Schriftstellervereinigung PEN Berlin gab keine Solidaritätserklärung ab, in der sie den Angriff hätte verurteilen und die Solidarität mit Israel zum Ausdruck hätte bringen können.

Am Wochenende wird der PEN-Berlin-Kongress „Mit dem Kopf durch die Wände“ stattfinden. Themen sind unter anderem Israel, Palästina, Antisemitismus und Rassismus.

Als Festrednerin eingeladen ist die britische Schriftstellerin A. L. Kennedy. Sie polarisiert, weil sie der BDS-Bewegung nahestehen soll. BDS vergleicht den Staat Israel mit dem ehemaligen Apartheidsregime in Südafrika und will Israel kulturell und wirtschaftlich boykottieren. Kritiker der BDS-Bewegung werfen dem losen Zusammenschluss von Aktivisten, der auch von anderen Prominenten unterstützt wird, Antisemitismus vor.

Gleichzeitig betonte Menasse in Interviews, dass in Deutschland mittlerweile „kulturelle Hysterie“ gegenüber Israel herrsche. Sie versteht die Aufregung um A. L. Kennedy nicht und verurteilt die Recherche über Hintergründe geladener Gäste als „Gesinnungsschnüffelei“.

Kritik an der Haltung des Vereins zu Israel prallt am PEN Berlin ab. „Ich denke, wir stehen nur gut da in der deutschen Gesellschaft, wenn wir Positionen Raum lassen und Positionen nicht gleich mit einem Etikett versehen“, sagte Ehrenpräsidentin Ursula Krechel. Sie verteidigte damit ihre Sprecherin Eva Menasse, die den Begriff „kultureller Hysterie“ bemühte.