„Mit dem Kopf durch die Wände“ – so lautet das Motto des am 16. Dezember stattfindenden Kongresses des PEN Berlin . Krach gibt es jetzt schon. Denn in den letzten Tagen haben mehrere Mitglieder, unter ihnen die Schriftstellerinnen Julia Franck und Anna Prizkau wie auch der Historiker Ernst Piper, den PEN Berlin verlassen. Das sieht nach ersten Abrissarbeiten aus – erst eineinhalb Jahre, nachdem der Verein sich so hoffnungsfroh gegründet hatte.