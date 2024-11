Nan Goldin ist eine der renommiertesten Fotokünstlerinnen der Gegenwart. Mit ihrer "Ballade von der sexuellen Abhängigkeit", einer Diashow, die mehrere hundert Fotos umfasst, rückte sie die LGBTQ-Szene schon Mitte der 1980er-Jahre ins öffentliche Bewusstsein. In einer Retrospektive mit dem Titel „This will not end well“ in der Neuen Nationalgalerie in Berlin wird sie nun geehrt.

Die Schau war schon in Stockholm und Amsterdam zu sehen und zieht nächstes Jahr nach Mailand und Paris weiter. Bislang verlief sie ohne Zwischenfälle, doch in Berlin ist die US-amerikanische Künstlerin mit jüdischen Wurzeln in eine aufgeheizte Debatte um Antisemitismus in der Kunstszene geraten.

Goldin gilt als Unterstützerin der BDS-Bewegung, die in Deutschland als antisemitisch eingestuft wird. Ein Symposium im Rahmen der Ausstellung sollte die Debatte entschärfen, doch nach vielen Absagen ist unklar, ob es überhaupt stattfinden wird.

Goldins Position gegenüber Israel gilt seit dem Angriff der Hamas auf Israel als streitbar. Sie ist eine von 8.000 Unterzeichnern eines nach dem 7. Oktober 2023 in der Kunstzeitschrift Artforum erschienenen offenen Briefs , in dem Israel für seine Reaktion auf den Hamas-Überfall scharf kritisiert wird. Die Hamas und deren Opfer wurden zunächst nicht erwähnt, in einem Update vom 23. Oktober 2023 wurde dies nachgeholt.

Am 9. November hat Goldin mit vielen anderen KünstlerInnen gegen die ihrer Meinung nach zu israelfreundliche Berichterstattung der Tageszeitung "New York Times" protestiert. Die Demonstration in New York ist am Ende eskaliert. Goldin hat nach Berichten der Wochenzeitung „Die Zeit“ auch immer wieder Statements der anti-israelischen Bewegung Bewegung Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) unterschrieben.

Das Symposium „Kunst und Aktivismus in Zeiten der Polarisierung“, organisiert vom Historiker Maron Mendel und der Politologin Saba-Nur Cheema, sollte die erwartbare Debatte rund um Goldins Haltung zum Nahostkonflikt entschärfen. Mendel und Cheema setzen sich als jüdisch-muslimisches Paar seit dem Antisemitismus-Skandal auf der documenta unermüdlich für einen Dialog ein.

Goldin sei zwar Anlass, aber nicht Thema des Symposiums, betont die Politologin Cheema. Vielmehr wolle man die Polarisierung in der Kunst- und Kulturszene mit Blick auf den Nahostkonflikt kontrovers diskutieren, dabei sollen sowohl pro-israelische als auch pro-palästinensische Stimmen zu Wort kommen.

Eingeladen waren die deutsche Künstlerin Hito Steyerl als Key Speaker, die sich klar gegen Antisemitismus in der Kunst positioniert hat, und die US-amerikanische, jüdische Publizistin Masha Gessen, die sich 2023 in einem Essay in der US-Zeitschrift "The New Yorker " kritisch mit deutscher Erinnerungskultur auseinandersetzt. Zugesagt haben auch die südafrikanische, in Berlin lebende jüdische Künstlerin Candice Breitz, die selbst von der Absage einer Ausstellung in Deutschland betroffen war, sowie Leon Kahane, Ruth Patier, Eyal Weizmann und die palästinensischen Künstler Osama Sattar und Mohammed Zuhri.

„Diese Menschen sind bereit, raus aus dieser binären Debattenkultur zu kommen und mitzudiskutieren.“, sagte die Politologin Cheema. Es gehe nicht um Konsens, sondern darum, „Positionen auszutauschen“.

In einem Instagram-Post forderte die Initiative “Strike Germany”, die auch zum Boykott Deutschlands wegen seiner Unterstützung für Israel aufruft, dazu auf, das Symposium abzublasen: „Shut it down“. Die Veranstaltung wurde als eine bezeichnet, “die von Zionisten dominiert wird, die den Völkermord [in Gaza, Anm. d. Red.] leugnen”. Wer hinter der Initiative steht, weiß man nicht.

Auf Instagram änderte "Strike Germany" den Titel des geplanten Symposiums in “Vagheit und Vermeidung in Zeiten des Genozids”. nangoldinstudio likte den Post von „Strike Germany“ - und distanzierte sich in einem Kommentar von der geplanten Veranstaltung. Key-Speakerin Hito Steyerl sagte ihre Teilnahme ab. Auch Masha Gessen soll abgesagt haben. Es ist offen, ob das Symposium überhaupt stattfinden wird.

Anfang November hatte der Bundestag eine Resolution verabschiedet, die dafür eintritt, den Kampf gegen Antisemitismus zu verstärken. Dazu taten sich die ehemaligen Ampel-Fraktionen und die Union zusammen, was als Novum gilt. Das Papier spricht sich angesichts einer deutschen Staatsräson gegenüber Israel für ein systematischeres Vorgehen gegen Judenhass aus – etwa mithilfe des Straf – und Aufenthaltsrechts, aber eben auch mithilfe von Kulturpolitik.

So sollen Initiativen, die die Boykott-Bewegung BDS aktiv unterstützen, keine staatliche Förderung erhalten. Gleiches gilt für die Verbreitung von Antisemitismus und für das Infragestellen des Existenzrechts Israels. Grundlage dieser Aussagen ist die Antisemitismus-Definition der IHRA, der „International Holocaust Remembrance Alliance“. Sie bezieht explizit den Staat Israel als Ziel von Antisemitismus mit ein, wenn er als jüdisches Kollektiv verstanden wird.

Diese engere Auslegung des Antisemitismus-Begriffs ruft seit Jahren heftige Kritik im Kulturbetrieb hervor. Zahlreiche Künstlerinnen, Kuratoren und Intendantinnen fühlen sich dadurch in ihrer grundgesetzlich gesicherten Kunstfreiheit eingeschränkt, denn sie vermuten, dass mit dieser Definition kaum mehr legitime Kritik an der Politik Israels möglich sei. Sie befürchten den Entzug staatlicher Gelder auf Grundlage einer pauschalisierenden Antisemitismus-Definition und den Ausschluss zahlreicher israelkritischer Künstlerinnen, gerade aus dem arabischen und muslimischen Raum, aber auch aus den USA, Frankreich und Großbritannien.

Auf Grundlage dieser Bundestags-Resolution ist ein direkter Entzug von Geldern zwar nicht möglich, sie hat in erster Linie symbolischen Charakter. Dennoch hat sie Gewicht, denn sie ist parteienübergreifend mit großer Mehrheit verabschiedet worden und setzt ein Zeichen an Behörden und Ministerien im Bund und in den Ländern. Die Kritik daran jedenfalls verstummt nicht, was verschiedene Protestbriefe und Unterschriftenlisten aus dem Kulturbetrieb zeigen.