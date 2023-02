Weltflucht

Was die hyperaktive Halbwüchsige vor mehr als 50 Jahren zu ihrem persönlichen Programm erhob, ist inzwischen für viele wohlhabende Weltflüchtlinge zu einer Perspektive geworden. Immobilieninvestoren und Touristikkonzerne erschaffen mehr und mehr private Universen, in denen außer einer Aufhebung der Schwerkraft so ziemlich alles möglich ist, von dem eine Pippi Langstrumpf nur träumen konnte.