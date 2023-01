PEN Berlin in der Ukraine

Hilfe im eiskalten Winter

07:36 Minuten Charkiw: Trümmer, zerstörte Wohnhäuser und Verwüstung nach einem russischen Raketenangriff. © picture alliance / Sven Simon / The Presidential Office of Ukraine

Liane Bednarz im Gespräch mit Marietta Schwarz · 09.01.2023

Die Schriftstellervereinigung PEN Berlin hat den Friedenspreisträger Serhij Zhadan in der Ukraine besucht. In Charkiw wurden ihm zwei Feuerwehr-Fahrzeuge übergeben. Mit an Bord: Generatoren und Trinkwassertanks. Sie sollen beim Überleben helfen.