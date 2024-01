Seit 25 Jahren lotet das CTM-Festiva l die Grenzen zwischen Klubkultur und gesellschaftlichem Diskurs aus. Doch kurz vor Beginn der Jubiläumsausgabe sagten über ein Dutzend Künstler ab. Der Grund: Deutschlands Haltung im Gaza-Krieg. Das Festival-Motto „Sustain“, das man auch mit „etwas zulassen“ oder „etwas aushalten“ übersetzen kann, scheint ungewollt passend.

Den Anfang machten die Londoner DJs Manuka Honey und Jyoty. Beide sollten den ersten Spieltag des Festivals am 26. Januar im Berghain eröffnen. Doch am 12. Januar sagten sie ihre Teilnahme ab. Dabei beriefen sie sich auf die Kampagne „ Strike Germany “. Die ruft dazu auf, deutsche Kultureinrichtungen zu boykottieren, weil in Deutschland ihrer Ansicht nach die Meinungsfreiheit in Gefahr sei: Kritik an Israel würde durch Entlassungen und offene Zensur „wirkungsvoll zum Schweigen gebracht.“

Seitdem haben über ein Dutzend weiterer Künstlerinnen und Künstler ihre Teilnahme am Festival abgesagt. Unklar ist, ob alle Künstler „Strike Germany“ unterstützen. Einige äußern öffentlich lediglich Kritik an einer Antisemitismusklausel des Berliner Senats. Die sollte öffentlich Kulturförderung an ein Bekenntnis an die Antisemitismusdefinition der IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) koppeln.

Mittlerweile wurde die Klausel wegen „juristischer Bedenken“ zurückgenommen, heißt es aus dem Senat.

Die Klausel zu kippen, war eine Teilforderung des Aufrufs. Doch „Strike Germany“ holt noch weiter aus: Aus Angst, ihre öffentliche Förderung zu verlieren, würden Kulturinstitutionen Mitarbeiter auf ihre Gesinnung im Israel-Palästina-Konflikt überprüfen. Konkrete Beispiele für diese „versteckte Form des Racial Profiling“ nennt die Kampagne jedoch nicht.

Außerdem fordert „Strike Germany“ ein Ende der BDS-Resolution des Bundestags. Diese verweigert Initiativen öffentliche Förderung, wenn sie mit der in großen Teilen antisemitischen Boykott-Bewegung BDS zusammenarbeiten.

Wer genau hinter „Strike Germany“ steckt, ist unklar. Auf der Website der Kampagne findet sich kein Impressum. Neben der französischen Schriftstellerin Annie Ernaux und Philosophin Judith Butler teilen außerhalb der Clubszene kaum namhafte Künstler den Aufruf.

Auch die offizielle Unterstützerliste gibt wenig Aufschluss. Dort tauchen die besagten DJs, die ihre Teilnahme am CTM abgesagt haben, nicht auf. Dafür aber seltsamerweise Name wie der des verstorbenen NS-Kriegsverbrechers Klaus Barbie oder des ebenfalls verstorbenen islamistischen Terroristen Mohammed Atta.

Zu den Unterstützern von „Strike Germany“ zählten vor allem marginalisierte Kulturschaffende wie das Dweller-Festival für afroamerikanische Klubmusik, sagt DJ und Journalist:in Hengameh Yaghoobifarah. Doch der Boykott deutscher Klubs treffe die Falschen. Denn: „Einen Olaf Scholz interessiert es herzlich wenig, ob im Berghain noch eine Dweller-Nacht stattfindet oder nicht. Aber für schwarze Communities in Berlin macht das schon einen Unterschied.“

Dass ausgerechnet das CTM-Festival zum Ziel von Boykotten wurde, verwundert schon, denn: Die Festival-Leitung kritisierte die Antisemitismusklausel in einem Statement mit anderen Kulturinstitutionen bereits als „rechtsunsicher“. Unabhängig von „Strike Germany“ schlägt sie vor, die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus (JDA) zu nutzen . Wenige Tage nach dem Statement setzte Kultursenator Joe Chialo die Klausel aus. Trotzdem folgten danach weitere Absagen für die CTM.

Außerdem versteht sich das Festival als Plattform für politischen Diskurs. Es bucht viele Künstler aus Ländern, die sonst auf westlichen Festivals unterrepräsentiert sind. Und es gibt immer wieder palästinensischen DJs eine Bühne.

Ein Blick auf das diesjährige Line-Up zeigt: Auch dieses Jahr treten dort viele Künstler auf, die öffentlich Solidarität mit Palästina zeigen.

Die Absagen wirbeln die Programmplanung zur CTM gehörig durcheinander, sagt Jan Rohlf, der künstlerische Leiter des Festivals: „Natürlich ist das eine herausfordernde Situation für uns, in so kurzer Zeit, so kurz vor dem Festival, jetzt einen Teil des Programms neu aufstellen zu müssen. Und wir arbeiten quasi rund um die Uhr daran, jetzt ein vollständiges Festivalprogramm weiterhin bieten zu können. Insofern trifft uns das natürlich schon, keine Frage.“