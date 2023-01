„Wenn ich mir TikTok anschaue, sind die Personen wahrscheinlich bis 30, bei Instagram bis 50 und darüber geht die Facebookgemeinschaft los. So gesehen ist es stark themenabhängig“, sagt Philipp Jones von der Beratungs- und Marketingagentur Medservation. Seit 18 Monaten managt sie auch Medfluencer. An Bord kommen nur Leute vom Fach. Erfolgreich können aber auch Laien sein.

„Ganz häufig sind das Betroffene, die zum Beispiel unter chronischen Hauterkrankungen leiden, wie Schuppenflechte. Die dann natürlich in den sozialen Medien darüber aufklären“, sagt Jones. Sogenannte Patienteninfluencer haben wenige, dafür aber aktive Follower und genießen – laut Untersuchung – in Gesundheitsfragen ein hohes Vertrauen.

„Es gibt ja weit über 60.000 Krankheitsbilder weltweit. Und natürlich kennt ein Arzt nicht alle und sieht auch nicht alle in seiner Karriere“, sagt Jones. So ließe sich auf seltene Krankheiten hinweisen.

Sogenannte Disease-Awareness-Kampagnen in den sozialen Medien sind nicht verboten, aber umstritten. Denn wenn sie von Pharmaunternehmen finanziert werden, geht es in erster Linie darum, die Markteinführung eines neuen Medikaments zu begleiten.

„Mir fällt immer wieder auf, dass wenn man verschiedene Behörden anfragt, dass sich keiner so recht zuständig fühlt“, meint Marius Penzel. „Und wenn man dann irgendwann bei der zuständigen Stelle landet, ist das so eine kleine lokale Behörde, die fünf oder zehn Mitarbeiter haben und die überhaupt nicht hinterherkommen.“ So könne gesetzwidrige Werbung auf sozialen Medien derzeit kaum verfolgt werden. Der „MedWatch“-Autor sieht hier den Bund in der Pflicht, nachzusteuern.