Influencer

Alexander Estis ist Schriftsteller und Kolumnist. 1986 in Moskau geboren, studierte er in Hamburg deutsche und lateinische Philologie, anschließend lehrte er an verschiedenen Universitäten in Deutschland sowie in der Schweiz, wo er seit 2016 als freier Autor lebt. Er schreibt für unter anderem die "FAZ", die "SZ", die "NZZ" und die "ZEIT". Zuletzt erschien von ihm das Buch „Fluchten“ bei der Edition Mosaik.

© privat