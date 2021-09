Krimibestenliste September Garry Dishers Meisterwerk erobert die Spitze

Die drei besten Krimis waren auch schon in unserer letzten Bestenliste. Garry Dishers "Barrier Highway" sprang von Platz sechs ganz nach oben. (Deutschlandradio / Unionsverlag / Heyne / Rowohlt)

Garry Disher lässt Constable Hirschhausen wieder in Australien ermitteln und springt so an die Spitze der Krimibestenliste. Mit Tade Thompson ist eine tolle neue Stimme dabei und mit Stephen King auch eine altbekannte: Kings Mörder hat Prinzipien.

Deutschlandfunk Kultur präsentiert die besten Krimis des Monats.

Garry Disher: "Barrier Highway" (Deutschlandradio / Unionsverlag)

"Tiverton", South Australia. Constable Hirschhausens Fälle im "Land des Ungesehenen, Ungehörten": Damenwäschediebstahl, Waldfrevel, Erbschleicherei, Immobilienschwindel, Totschlag, Vernachlässigung von Kindern, religiöser Wahn. Pointillismus pur mit einem einfühlsamen, klugen Dorfpolizisten. Meisterhaft.

Unsere Rezension

1 (6) Garry Disher: "Barrier Highway"

Aus dem Englischen von Peter Torberg

Unionsverlag, Zürich 2021

346 Seiten, 22 Euro

Susanne Saygin: "Crash" (Deutschlandradio / Heyne)

Köln, Berlin. Isas Freundin ist verschwunden. Letzte Station war die Wirtschaftskanzlei, in der Torsten Wolf das Imperium des verstorbenen Unternehmers Nolden betreut. Isa heuert dort an. Mit Wolf kommt sie ungeheurem Schwindel und Hightech-Nationalisten auf die Spur. Berlin Noir grotesk.

Unsere Rezension

2 (1) Susanne Saygin: "Crash"

Heyne, München 2021

416 Seiten, 12,99 Euro

Max Annas: "Der Hochsitz" (Deutschlandradio / Rowohlt)

Eifel 1978. Sanne und Ulrike, elf, haben vom Hochsitz die Dorfereignisse detektivisch im Blick: die Affäre des Bürgermeisters, den "Drachen", der einen Mann tötet, die Touristinnen mit fataler Ähnlichkeit zu den Fotos auf den Fahndungsplakaten. BRD-Welt-Geschichte ausm Dorf, die Rätsel bleiben gewahrt.

Unsere Rezension

3 (3) Max Annas: "Der Hochsitz"

Rowohlt, Hamburg 2021

272 Seiten, 22 Euro

James Sallis: "Sarah Jane" (Deutschlandradio / Liebeskind)

"Farr", Süden der USA. Cal, der Sheriff, der sie einstellte, ist verschwunden. Suizid, Mord, Unfall? Sarah Jane hat nach Kriegseinsatz, Küchenjob und Studium ihren Platz gefunden: als Polizistin. Bis die Vergangenheit sie einholt, und die ist gewalttätig. Wie viel von dem, was man erlebt, kann man annehmen?

Unsere Rezension

4 (-) James Sallis: "Sarah Jane"

Aus dem Englischen von Kathrin Bielfeldt und Jürgen Bürger

Liebeskind, München 2021

218 Seiten, 20 Euro

Christoffer Carlsson: "Unter dem Sturm" (Deutschlandradio / Rowohlt)

Marbäck, Halland. Noch ist die Leiche der jungen Lovisa, verbrannt im Haus ihrer Eltern, nicht kalt, da steht für alle fest, wer der Mörder ist: Edvard von den gewalttätigen Christenssons. Von über Generationen schwärenden Verdächtigungen erzählt dieser behutsame Krimi aus den schwedischen Wäldern.

5 (-) Christoffer Carlsson: "Unter dem Sturm"

Aus dem Schwedischen von Susanne Dahmann

Rowohlt, Hamburg 2021

464 Seiten, 22 Euro

Tade Thompson: "Wild Card" (Deutschlandradio / Suhrkamp)

"Alcacia". Weil Weston Kogi geflunkert hat, in London sei er bei Scotland Yard, wird er in seiner westafrikanischen Heimat von einer Befreiungsfront als Detektiv rekrutiert, um der gegnerischen Befreiungsfront die Ermordung eines Politikers anzuhängen. Von Folter zu Mord, von Bett zu Bett. Drastisch. Tolle neue Stimme.

6 (-) Tade Thompson: "Wild Card"

Aus dem Englischen von Karl-Heinz Ebnet

Suhrkamp, Berlin 2021

332 Seiten, 10,95 Euro

Stephen King: "Billy Summers" (Deutschlandradio / Heyne)

"Red Bluff". Auftragsmörder Billy (tötet nur "schlechte Menschen") tarnt sich zur Vorbereitung eines letzten Mordes als Schriftsteller, entdeckt Schreibglück im Autobiografischen, rettet eine vergewaltigte junge Frau vor dem Tode, übt gründlich Rache und findet eine Erbin. War er ein schlechter Mensch?

7 (-) Stephen King: "Billy Summers"

Aus dem Englischen von Bernhard Kleinschmidt

Heyne, München 2021

720 Seiten, 26 Euro

Heinrich Steinfest: "Die Möbel des Teufels" (Deutschlandradio / Piper)

Wien in Coronazeiten. Leo Prager filmte 1976 den Einsturz der Reichsbrücke, verschwand 44 Jahre auf einer Doppelinsel, kehrt zurück, als seine Schwester ermordet wird, sucht ihren Mörder. Vieles davon liest er im Roman "Die Möbel des Teufels" von 1974. Rotierende Zeit! Wundersames Fabulosum.

8 (-) Heinrich Steinfest: "Die Möbel des Teufels"

Piper, München 2021

432 Seiten, 16 Euro

Castle Freeman: "Herren der Lage" (Deutschlandradio / Hanser)

"Cardiff", Vermont. Sheriff Lucian Wing ist der "Abreger", löst im Plauderton bewaffnete Konflikte. Und regt sich auch nicht auf, wenn ihn ein Milliardärsanwalt herumkommandiert, um in die Wälder abgehauene Reichenkinder zu suchen, sondern sorgt einfach nur – sehr, sehr komisch – für gute Laune.

Castle Freeman: "Herren der Lage"

Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren

Hanser, München 2021

184 Seiten, 20 Euro

Cara Hunter: "No way out" (Deutschlandradio / Aufbau)

Oxford. Eine Villa ist abgebrannt, ein Kleinkind und die Mutter sind tot, ein Kind stirbt später. Der Vater, Spezialist für Feuerrituale, ist verschwunden. DI Adam Fawley und Team arbeiten sich durch einen Wust von Hin- und Verweisen, verdächtig sind alle: der Vater, sein Bruder, der Gärtner. Fein verzwirbelt.

10 (-) Cara Hunter: "No Way Out"

Aus dem Englischen von Iris Hansen und Teja Schwaner

Aufbau, Berlin 2021

416 Seiten, 10 Euro

Alles über Mord und Totschlag gibt es auf unserem Krimiportal, das über die aktuellen Trends in der Kriminalliteratur informiert und die wichtigsten Neuerscheinungen vorstellt.

Wie funktioniert die Abstimmung?

Die Krimibestenliste wird im Auftrag von Deutschlandfunk Kultur durch eine Jury aus Kritikerinnen und Kritikern erstellt.

Es sind 18 Spezialistinnen und Spezialisten für Kriminalliteratur aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die aus der laufenden Produktion monatlich jeweils vier Titel vorschlagen, die sie mit sieben, fünf, drei oder einem Punkt bewerten.

Der so gefundene Punktwert pro Titel wird mit der Zahl der für ihn abgegebenen Stimmen multipliziert. Daraus wird die monatliche Liste berechnet.

Jedes Jurymitglied darf insgesamt drei Mal für denselben Titel votieren. Voten für Titel, an deren Entstehung oder Vorbereitung man beteiligt war, sind verboten.

Die Titel dürfen nicht älter als zwölf Monate und keine Wiederauflagen, Sammelbände oder Anthologien sein. Unterschiede zwischen Hardcover, Paperback und Taschenbuch werden nicht gemacht.

Im Durchschnitt kommen fünf Titel neu auf die monatliche Liste. Die Ziffer in Klammern gibt den Rang des Vormonats an.

Die Jury:



Tobias Gohlis, Sprecher der Jury

Volker Albers, "Hamburger Abendblatt"

Andreas Ammer, "Druckfrisch", ARD

Gunter Blank, "Rolling Stone"

Katrin Doerksen, "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Kino-Zeit"

Hanspeter Eggenberger, "Tagesanzeiger"

Fritz Göttler, "Süddeutsche Zeitung"

Jutta Günther, "Radio Bremen Zwei"

Sonja Hartl, "Zeilenkino", "Crimemag", "Deutschlandfunk Kultur"

Hannes Hintermeier, "Frankfurter Allgemeine Zeitung"

Alf Mayer, "CulturMag", "Strandgut"

Kolja Mensing, "Deutschlandfunk Kultur"

Marcus Müntefering, "Der Spiegel"

Ulrich Noller, "Deutschlandfunk Kultur", "Deutschlandfunk", "SWR", "WDR"

Frank Rumpel, "SWR"

Ingeborg Sperl, "Der Standard"

Sylvia Staude, "Frankfurter Rundschau"

Jochen Vogt, "NRZ", "WAZ"