Folge 1

Der Forscher

Der Mikrobiologe Gerry Quinn glaubt, dass die Erde aus dem Priestergrab heilt.

Von Fabian Federl und Yannic Hannebohn · 29.08.2022

Die Erde im Grab eines Priesters soll heilen, so die Legende. Das lockt Kranke und Pilger in ein kleines Dorf in Nordirland. Ein Mikrobiologe ist überzeugt: Die Erde heilt wirklich und sie ist der Schlüssel zur Bekämpfung von multiresistenten Keimen.