Generationenkonflikt

Die Generationen und ihre Arbeitsmoral – zusammengefasst in gerade einmal 28 Sekunden von @fishbowlapp auf Tiktok

"Ich muss auf jeden Fall lachen. Allerdings trifft TikTok auch sehr oft wirklich den Nerv der Zeit, gerade auch bei Arbeitsthemen“, sagt Hannah Schade, Sozialwissenschaftlerin vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. “Wobei man natürlich aufpassen muss: Wenn ein Körnchen Wahrheit darin ist, dann ist es ein Körnchen.”

Die Unterschiede zwischen den Generationen seien viel geringer als die Gemeinsamkeiten. Das wird zum Beispiel bei einem Blick auf die weltweite Umfrage zu menschlichen Werten, die World Value Survey , deutlich. Im Laufe der Jahrzehnte ist der Wunsch nach einer besseren Work-Life-Balance größer geworden, und eben nicht nur bei der Generation Y, den Millennials.

Das bestätigt auch eine Übersichtsarbeit von Friedericke Hardering aus dem Jahr 2018. Die Professorin für sozialen Wandel in der digitalisierten Gesellschaft an der FH Münster hat sich die Studienlage zur Generation Y angesehen und dabei herausgefunden, „dass sich erstens diese klaren Unterschiede zwischen der Generation Y und den anderen Generationen mit Blick auf das Erleben überhaupt nicht zeigen. Der zweite Punkt ist: Die Generation Y ist nicht homogen. Das heißt, auch innerhalb der Gruppe gibt es ziemlich viele Unterschiede.”

Die Grenzen zwischen den Generationen erscheinen oft willkürlich. Klar, durch den rapiden Anstieg der Geburtenrate in den Nachkriegsjahren, hat die Boomer-Generation viel Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt erlebt. Auch die Millennials, die sogenannte Generation Praktikum, hatte es sicher schwerer auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, als es heute oft der Fall ist. Der Fachkräftemangel ermöglicht eben jungen Menschen der Generation Z, in bestimmten Branchen wählerisch zu sein, also jenen Menschen, die zwischen 1997 und 2012 auf die Welt gekommen sind.