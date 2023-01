Quiet Quitting

Die neue Arbeitsmoral der Millennials

04:01 Minuten Immer weniger junge Menschen sind dazu bereit, sich für ein neoliberales Wohlstandsversprechen aufzuopfern, das sich nur für wenige erfüllt, erklärt die Journalistin Şeyda Kurt. © Getty Images / Anthony Redpath

Beobachtungen von Şeyda Kurt · 09.01.2023

Am Arbeitseifer der Jüngeren scheiden sich die Geister. Seit einiger Zeit trendet in den sozialen Medien das Quiet Quitting, mit dem vor allem Millennials in Verbindung gebracht werden. Die Journalistin Şeyda Kurt geht dem Phänomen auf den Grund.