Gastland der Frankfurter Buchmesse Schriftsteller aus Georgien auf dem "Blauen Sofa"

Zu Gast auf dem "Blauen Sofa": Nino Haratischwili. (dpa / picture alliance / Erwin Elsner)

Georgien ist das Gastland der Frankfurter Buchmesse. Das "Blaue Sofa", das Autorenforum von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat, hat georgische Autoren eingeladen, über ihre Bücher zu sprechen.

Georgien, das kleine Land am Ostufer des Schwarzen Meeres, ist das Gastland der Frankfurter Buchmesse, die am 10. Oktober startet. Auf dem "Blauen Sofa" in der Berliner Bertelsmann Repräsentanz nahmen Mitte September schon einmal drei wichtige Autoren Platz.

Schriftsteller und Drehbuchautor Lasha Bugadze (picture alliance / Ekaterina Chesnokova/Sputnik/dpa)

Über ihre Bücher und Georgien sprachen: Nino Haratischwili ("Die Katze und der General"), Lasha Bugadze ("Der erste Russe") und Nana Ekvtimishvili ("Das Birnenfeld"). Nino Haratischwili, die wohl bekannteste Autorin aus Georgien, lebt seit vielen Jahren in Deutschland und schreibt auf Deutsch. Ihr Roman über den Tschetschenienkrieg steht auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2018.

Die georgische Autorin und Regisseurin Nana Ekvtimishvili (AFP / ELVIS BARUKCIC)