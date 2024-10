Albinismus in Sambia

Susan kämpft gegen die Ausgrenzung

27:16 Minuten Susan (li.) und Rebecca haben Albinismus. Die Stigmatisierung, die damit einhergeht, will Susan nicht länger hinnehmen. © Deutschlandradio/Thomas Kruchem

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

In vielen Ländern Afrikas gelten Menschen mit Albinismus als verflucht. Der Aberglaube, dass ihren Körperteilen magische Kräfte innewohnen, führt immer wieder zu Übergriffen. Susan aus Sambia will nicht länger in Isolation und Angst leben.