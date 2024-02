Senegals Demokratie

Eine junge Generation kämpft für die Freiheit

26:09 Minuten Die Präsidentschaftswahlen sollten am 25. Februar 2024 stattfinden. Als ihre Verschiebung bekannt wurde, hat die Bevölkerung am 24. Februar 2024 mit mehreren Demonstrationen in der senegalesischen Hauptstadt Dakar protestiert. © picture alliance / Anadolu / Cem Ozdel

Sira Thierij, Ingo Badoreck, Katja Bigalke · 28. Februar 2024, 18:30 Uhr

Der Senegal steckt in einer tiefen politischen Krise. Nur wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl hat Präsident Macky Sall diese abgesagt. Und das in einem Land, das in der Region lange Zeit als Leuchtturm der Hoffnung und Demokratie galt.