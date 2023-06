Elektro-Schrott in Nigeria

Der größte Elektronik-Umschlagplatz Afrikas

29:13 Minuten Nigeria ist eine Tech-Nation. Auch hier in Nigerias Hauptstadt Abuja reparieren Straßenhändler Handys. © picture alliance / photothek / Gero Breloer

Yves Bellinghausen · 25. Juni 2023, 12:30 Uhr

In Lagos gibt es ein ganzes Stadtviertel, in dem ausschließlich mit ausrangierten Handys oder Laptops gehandelt wird. Der größte Technologiemarkt Afrikas zieht junge Menschen an, die gerne tüfteln und hier ihre Chance auf Karriere sehen. Zu Recht.