Wohnungsnot
Und plötzlich muss man raus: Nach Schätzungen des Deutschen Mieterbunds stieg die Zahl der Räumungsklagen aufgrund von Eigenbedarf 2024 um über neun Prozent auf 14.200 © imago / Westend61
Die Angst vor der Eigenbedarfskündigung
27:28 Minuten
Berlin, München, Köln: In Großstädten verlieren immer mehr Mieter ihre Wohnungen wegen Eigenbedarfskündigungen. Zugleich mangelt es an bezahlbarem Wohnraum. Mieterverbände warnen vor Missbrauch. Doch viele Eigentümer sind überzeugt, im Recht zu sein.