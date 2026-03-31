Wohnungsnot

Die Angst vor der Eigenbedarfskündigung

27:28 Minuten
Eine Kinderhand hält eine Zeichnung von einem Haus
Und plötzlich muss man raus: Nach Schätzungen des Deutschen Mieterbunds stieg die Zahl der Räumungsklagen aufgrund von Eigenbedarf 2024 um über neun Prozent auf 14.200 © imago / Westend61
Heinemann, Mirko |
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Berlin, München, Köln: In Großstädten verlieren immer mehr Mieter ihre Wohnungen wegen Eigenbedarfskündigungen. Zugleich mangelt es an bezahlbarem Wohnraum. Mieterverbände warnen vor Missbrauch. Doch viele Eigentümer sind überzeugt, im Recht zu sein.
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