Wohnungsnot

Die Angst vor der Eigenbedarfskündigung

27:28 Minuten Und plötzlich muss man raus: Nach Schätzungen des Deutschen Mieterbunds stieg die Zahl der Räumungsklagen aufgrund von Eigenbedarf 2024 um über neun Prozent auf 14.200 © imago / Westend61

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Berlin, München, Köln: In Großstädten verlieren immer mehr Mieter ihre Wohnungen wegen Eigenbedarfskündigungen. Zugleich mangelt es an bezahlbarem Wohnraum. Mieterverbände warnen vor Missbrauch. Doch viele Eigentümer sind überzeugt, im Recht zu sein.