Wohnen trotz Krise

Wie man sich Platz verschafft

28:01 Minuten
Grafik: Eine Frau steht bei Sonnenschein auf einem Balkon
Die Wohnungskrise wird sich nicht so schnell verflüchtigen: Wir haben deswegen Ideen zusammengetragen, wie man trotz hoher Mieten ein Zuhause zum Wohlfühlen findet. © imago images / fStop Images / Malte Mueller
Anna Marie Goretzki, Anja Nehls, Volkan Agar, Martin Reischke, Silke Hasselmann, |
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Wohnraum ist vielerorts knapp und teuer. Die Politik ringt um Lösungen, aber wer jetzt eine neue Wohnung sucht, der kann darauf nicht warten. Was tun also? Eine Möglichkeit ist, den Platz neu zu denken, den jeder Einzelne braucht.
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Gut recherchiert, persönlich erzählt – das ist die Reportage von Deutschlandfunk Kultur. Erlebbar,... Mehr anzeigen

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