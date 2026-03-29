Wohnen trotz Krise

Wie man sich Platz verschafft

28:01 Minuten Die Wohnungskrise wird sich nicht so schnell verflüchtigen: Wir haben deswegen Ideen zusammengetragen, wie man trotz hoher Mieten ein Zuhause zum Wohlfühlen findet. © imago images / fStop Images / Malte Mueller

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Wohnraum ist vielerorts knapp und teuer. Die Politik ringt um Lösungen, aber wer jetzt eine neue Wohnung sucht, der kann darauf nicht warten. Was tun also? Eine Möglichkeit ist, den Platz neu zu denken, den jeder Einzelne braucht.