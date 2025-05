Sonntagsrätsel #3018

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

Viele Berggipfel waren früher derart unerreichbar, dass man sie als Wohnsitz der Götter ansah. Auch der Berg Zion wird in der hebräischen Bibel als Wohnsitz des Gottes der Israeliten beschreiben. Aber nicht nur Juden ist der Zion heilig, auch den Rastafari. In der Sendung zu hören ist Tappa Zukie mit „Natty Dread On The Mountain Top“. Gesucht wird: die Stadt, in der der Berg Zion liegt.