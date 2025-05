Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 3016

Gesucht wird: ein Adverb mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Die Quäker sind eine vergleichsweise kleine Glaubensgemeinschaft mit aktuell ca. 380.000 Anhängern weltweit. Ihre geschichtliche Bedeutung ist aber nicht zu unterschätzen. So wurde ihnen z.B. 1947 der Friedensnobelpreis verliehen und ihre Anhänger maßgeblich an der Gründung von Amnesty International und Greenpeace beteiligt. Entstanden sind sie im England der 1650er Jahre. Etwas älter ist auch das erste Stück Musik der Sendung: „The Quaker’s Wife“ aus dem Zyklus „12 Scottish Songs“ (Werke ohne Opusz 156; deutscher Titel: „Des Seemanns Weib"). Wir suchen: den Komponisten. Lassen Sie sich nicht von dem englischen Titel täuschen, der Mann wurde 1770 in Bonn geboren.

Bitte notieren Sie: den letzten Buchstaben aus seinem Vornamen.

2. Frage

Musik Nummer zwei ist ein altes Volks- bzw. Tanzlied mit dem Titel „Merrily Kissed The Quaker”. In der Sendung ist es in der Interpretation der Gruppe Planxty zu hören. Und die stammt aus welchem Land?

Aus seinem Namen notierten Sie bitte: den zweiten Buchstaben.

3. Frage

1981 erschien das vierte Album der Gruppe Ton Steine Scherben. Das erste Lied darauf trägt den Titel „Jenseits von Eden“. Und das ist der deutsche Titel eines Romans von John Steinbeck wie auch des auf seiner Grundlage entstandenen Films von 1955. Der Schauspieler, der darin die Hauptrolle spielt, war ebenfalls Quäker.

Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie in seinem Vornamen an zweiter und in seinem Familiennamen an dritter Position.

4. Frage

Spross einer Quäkerfamilie war auch der US-amerikanische Dichter Walt Whitman. Ihm zu Ehren schrieb 1899 ein britischer Komponist die „Walt Whitman Overture“. Und wie heißt dieser Komponist? Sein bekanntestes Stück dürfte die Orchestersuite „Die Planeten“ sein. Aus seinem Vornamen notieren Sie bitte: den vierten Buchstaben.

Wahlweise könne Sie auch den letzten Buchstaben aus seinem Familiennamen nehmen.

5. Frage

Der Musiker Damon Albarn ist nicht nur der musikalische Kopf der Band Blur, sondern auch der Spross einer langen Reihe von Quäkern. In der Sendung zu hören ist er als Sänger einer anderen Band mit dem Lied „Clint Eastwood“ von 2001. Und die gibt es eigentlich gar nicht, es ist quasi eine Gruppe von Comicfiguren.

Aus dem Namen dieser virtuellen Band soll gefunden und aufgeschrieben werden: der vierte Buchstabe.

6. Frage

In den 1740er Jahren spaltete sich in England eine kleine Gruppe von den Quäkern ab und nannte sich „United Society of Believers in Christ's Second Appearing“. Da sie als Verehrung Gottes einen seltsamen rituellen Schütteltanz vollzogen, nannte man sie „Shaking Quakers“, was später zu „Shakers“ verkürzt wurde. Laut der New York Times leben heute nur noch genau zwei Angehörige dieser Glaubensgemeinschaft. 1967 nahm ein US-amerikanischer Singer-Songwriter das Lied “Run, Shaker Life“ für sein Album „Somethin' Else Again“ auf. Sein Eröffnungsauftritt beim Woodstock Festival machte ihn weltberühmt.