Digitale Ethik für Kinder

"Wir verlieren unsere Kinder": So hat die Rektorin Silke Müller ihren Vortrag auf dem derzeit stattfindenden Deutschen Schulleitungskongress in Düsseldorf betitelt. Sie zielt damit auf die weit verbreitete Verlorenheit von Schülerinnen und Schülern im digitalen Raum. Gleichzeitig spricht sie sich für die Aneignung eines "digitalen Grundethos" aus.

Eine technische Ausstattung der Kinder sieht sie dennoch als Grundvoraussetzung. "Als Arbeitnehmer frage ich meinen Chef auch nicht, ob ich zweimal wöchentlich im Computerraum arbeiten darf", führt sie aus: "Ich kann Unterricht nicht mehr so gestalten wir vor zwanzig Jahren."

"Kinder brauchen IT-Kompetenzen, sie brauchen ein Grundverständnis für künstliche Intelligenz und eine Grundeinstellung zu digitaler Ethik", so die Rektorin. Es gebe eine Verrohung im Internet, der Ton werde rauer und radikaler, besonders in den sozialen Netzwerken. Und die Kinder bewegten sich dort ohne Begleitung. Daher gehe es um mehr als nur um "das Erlernen einer Netiquette".

Kinder lernen Müller zufolge am besten an Beispielen. Sie sei daher methodisch dazu übergegangen, den Kindern Gewissensfragen anhand von Fallschilderungen zu stellen, berichtet sie.

Da geht es dann beispielsweise um Partyvideos, die ohne Einverständnis auf TikTok gepostet werden. Dass es nicht in Ordnung ist, Menschen in entwürdigenden Situationen zu zeigen, verstehen die Kinder, sagt Müller. "Digitale Ethik ist mehr, als zu sagen: 'Das darfst du und das nicht.' Es geht um ein Menschsein im Netz", so die Digitalbotschafterin.