Zukunftskompetenzen der Kinder

Probleme lösen statt Fertigwissen ansammeln

07:53 Minuten Lernen durch Experimente und Erfahrungen: So können Kinder am besten darauf vorbereitet werden, komplexe Probleme zu lösen, sagt Andreas Schleicher. © imago / Political-Moments

Andreas Schleicher im Gespräch mit Ute Welty · 19.10.2022

Weniger Stoff in größerer Tiefe und Lernen durch Erfahrung: So werden Kinder laut dem Bildungsexperten Andreas Schleicher am besten auf die Zukunft vorbereitet. Fachwissen veralte schnell. In Kitas sieht Schleicher ein Vorbild für Schulen.