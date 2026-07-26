Sonntagsrätsel Nr. 3079

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Musik Nummer eins ist ein Fragment aus der insgesamt Fragment gebliebenen Oper „Lulu“. Da wird im dritten Akt einem Bankdirektor der plötzliche Sturz von Aktienkursen verkündet. Wir suchen: den Komponisten dieser Zwölfton-Oper nach Texten von Frank Wedekind. Arnold Schönberg war’s nicht, obwohl der ja mehrere Jahre Angestellter bei einer Bank war.



Der erste von den vier Buchstaben des Familiennamens dieses 1935 verstorbenen Österreichers macht den Auftakt zum diesmal gesuchten Ratewort.

2. Frage

2011 erschien das Album „Pull Up Some Dust and Sit Down“ des Gitarristen Ry Cooder. Im Eröffnungslied „No Banker Left Behind“ geht es um Banker, die Boni kassieren und sich dann aus der Verantwortung stehlen. Geschrieben hatte Cooder das Lied im Stil des großen amerikanischen Singer-Songwriters der Great Depression und der Dust Bowl-Ära. Und wie heißt dieser Mann, der auch die inoffizielle Hymne der USA „This Land Is Your Land“ schrieb? Mit „The Jolly Banker“ hatte er selbst ein Lied über diese Spezies verfasst.



Aus seinem Familiennamen soll notiert werden: der vorletzte Buchstabe.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608

3. Frage

2012 veröffentlichte die Schweizer Band Die Aeronauten das Album „Too Big to Fail“. Diese Maxime entstand im Zuge der Finanzkrise in den USA 2008. Damals rette man die Banken mit staatlichen Geldern, weil man sie als systemrelevant erachtete. Und wie hieß die Bank, die man dann nicht mehr rettete und die im September 2008 spektakulär Insolvenz anmeldete? Gegründet wurde sie 1850 von drei emigrierten Franken.



Der erste Buchstabe aus ihrem (Familien)namen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

4. Frage



„Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?“ Diesen Satz lässt Bertolt Brecht in der Dreigroschenoper eine der Hauptfiguren sagen.



Aus ihrem Namen – und zwar egal in welcher Form – soll gefunden und aufgeschrieben werden: der zweite Buchstabe. (Illustriert wird die Frage vom „Bank-Song“ des Berliner Liedermachers Funny van Dannen.)

5. Frage



2021 veröffentlichte die Französin Hélène Piris das Lied „Michel A La Banque“. Darin möchte besagter Michel eine Wohnung kaufen. Den Kredit dafür kann ihm sein Bankberater aber nur unter verschärften Auflagen gewähren, weil Michel Diabetiker ist. Am Ende kann er sich dann gerade noch ein Waschbecken leisten. Die Frage zur Musik zielt auf die Stadt, in der die Europäische Zentralbank ihren Hauptsitz hat.



Aus ihrem Namen ist zielführend: der vierte Buchstabe.

6. Frage

