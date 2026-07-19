Sonntagsrätsel Nr. 3078

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Im ersten Akt einer Oper von Giuseppe Verdi singt die Hauptfigur „Pari siamo!...io la lingua, egli ha il pugnale“ – „Gleich sind wir beide! Mir dient die Zunge, ihm der Stahl“. Und wie heißt dieser bucklige Hofnarr des Herzogs von Mantua, nach dem die Oper benannt ist?



Neun Buchstaben hat sein Name, zielführend ist: der fünfte.

2. Frage

2023 veröffentlichte ein 1977 in Hamburg geborener deutscher Musikkabarettist die erste Staffel seiner Serie „Zungenbrecher 4.0“. Darin rappt er sich u.a. durch den „Potsdamer Postkutscher“ und „Fischers Fritz“. Der große Hit dieser Zungenbrecher-Sammlung ist „Barbaras Rhabarberbar“ mit knapp 35 Millionen Abrufen auf Spotify. In der Sendung zu hören ist „Der dicke Dachdecker“.



Gesucht wird: der zweite Buchstabe aus dem Familiennamen des Künstlers.

3. Frage

Musik No. drei ist ein Volks- bzw. Kirchenlied mit dem Titel „Meine Zunge, wanke nicht“ arrangiert von Hildigunnur Rúnarsdóttir. In der Originalsprache heißt es „Tunga mín vertu treg ei á“.



Aus dem deutschen Namen dieser sehr nordischen Sprache ist zielführend: der zweite Buchstabe.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608

4. Frage

Zu Musik No. vier suchen wir den Sänger. Er wurde 1958 in Minneapolis geboren. Als Künstlernamediente ihm sein erster Vorname, der wohl dem Wunschdenken seines Vaters entsprang. Analog zu Jimi Hendrix bearbeitete auch dieser Musiker seine Gitarre gelegentlich mit der Zunge. 2024 erschien das Lied „Silver Tongue“ posthum als Single. Wir suchen: aus seinem Namen mit sechs Buchstaben: den fünften. (Die Jahre von 1993 bis 2000 müssen Sie dabei allerdings ausklammern.)

5. Frage

2017 veröffentlichte die französische Sängerin Camille mit „Langue“ ein Lied über ihre Zunge. Die kann ja mindestens fünf Geschmäcker unterscheiden: süß, sauer, bitter, salzig und „umami“. Letzteres stammt aus dem Japanischen. Und mit welchem Wort wird diese Geschmacksqualität oft ins Deutsche übersetzt?



Aus diesem (von einem ganz anderen Organ inspirierten) Adjektiv mit acht Buchstaben ist zielführend: der erste oder der fünfte.

6. Frage