Sonntagsrätsel Nr. 3078

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben
Extrem unmuskulös?
28:53 Minuten
Am 19. Juli 2003 verpflanzten Ärzte des Wiener Allgemeinen Krankenhauses zum ersten Mal die Zunge eines Menschen. Deshalb ist sie diesmal der rote Faden des Rätsels.
1. Frage
Im ersten Akt einer Oper von Giuseppe Verdi singt die Hauptfigur „Pari siamo!...io la lingua, egli ha il pugnale“ – „Gleich sind wir beide! Mir dient die Zunge, ihm der Stahl“. Und wie heißt dieser bucklige Hofnarr des Herzogs von Mantua, nach dem die Oper benannt ist?
Neun Buchstaben hat sein Name, zielführend ist: der fünfte.
Neun Buchstaben hat sein Name, zielführend ist: der fünfte.
2. Frage
2023 veröffentlichte ein 1977 in Hamburg geborener deutscher Musikkabarettist die erste Staffel seiner Serie „Zungenbrecher 4.0“. Darin rappt er sich u.a. durch den „Potsdamer Postkutscher“ und „Fischers Fritz“. Der große Hit dieser Zungenbrecher-Sammlung ist „Barbaras Rhabarberbar“ mit knapp 35 Millionen Abrufen auf Spotify. In der Sendung zu hören ist „Der dicke Dachdecker“.
Gesucht wird: der zweite Buchstabe aus dem Familiennamen des Künstlers.
Gesucht wird: der zweite Buchstabe aus dem Familiennamen des Künstlers.
3. Frage
Musik No. drei ist ein Volks- bzw. Kirchenlied mit dem Titel „Meine Zunge, wanke nicht“ arrangiert von Hildigunnur Rúnarsdóttir. In der Originalsprache heißt es „Tunga mín vertu treg ei á“.
Aus dem deutschen Namen dieser sehr nordischen Sprache ist zielführend: der zweite Buchstabe.
Aus dem deutschen Namen dieser sehr nordischen Sprache ist zielführend: der zweite Buchstabe.
Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608
4. Frage
Zu Musik No. vier suchen wir den Sänger. Er wurde 1958 in Minneapolis geboren. Als Künstlernamediente ihm sein erster Vorname, der wohl dem Wunschdenken seines Vaters entsprang. Analog zu Jimi Hendrix bearbeitete auch dieser Musiker seine Gitarre gelegentlich mit der Zunge. 2024 erschien das Lied „Silver Tongue“ posthum als Single. Wir suchen: aus seinem Namen mit sechs Buchstaben: den fünften. (Die Jahre von 1993 bis 2000 müssen Sie dabei allerdings ausklammern.)
5. Frage
2017 veröffentlichte die französische Sängerin Camille mit „Langue“ ein Lied über ihre Zunge. Die kann ja mindestens fünf Geschmäcker unterscheiden: süß, sauer, bitter, salzig und „umami“. Letzteres stammt aus dem Japanischen. Und mit welchem Wort wird diese Geschmacksqualität oft ins Deutsche übersetzt?
Aus diesem (von einem ganz anderen Organ inspirierten) Adjektiv mit acht Buchstaben ist zielführend: der erste oder der fünfte.
Aus diesem (von einem ganz anderen Organ inspirierten) Adjektiv mit acht Buchstaben ist zielführend: der erste oder der fünfte.
6. Frage
Wenn Sie in der vergangenen Woche mitgerätselt haben, ist ihnen vielleicht der Sänger Prince Buster noch im Ohr. Diesmal ist er mit einem Stück von 1964 zu hören: „Tongue Will Tell“. Mit Liedern wie „One Step Beyond“ beeinflusste er eine britische Ska-Band, deren erste Single dann auch den Titel „The Prince“ trug. Und wie heißt diese Gruppe? Sie benannte sich 1979 nach einem seiner verrücktesten Lieder.
Der fünfte Buchstabe aus ihrem Namen beschließt den diesmal gesuchten Ratebegriff.
Der fünfte Buchstabe aus ihrem Namen beschließt den diesmal gesuchten Ratebegriff.