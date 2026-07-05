Sonntagsrätsel Nr. 3076

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

1713 wurde Johann Sebastian Bachs weltliche Kantate „Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd“, auch bekannt als „Jagdkantate“, uraufgeführt. Der große Hit aus ihr ist die Arie „Schafe können sicher weiden“. In der Kantate spielt auch der griechische Hirtengott eine Rolle. Und wie heißt dieses fabelhafte Mischwesen?



Drei Buchstaben hat sein Name, Sie brauchen: den ersten.

2. Frage

Musik No. zwei stammt von Irving Berlin und trägt den Titel “Count Your Blessings (Instead Of Sheep)”. Der Komponist litt an Schlaflosigkeit; sein Doktor riet ihm, statt Schafe doch die guten Dinge zu zählen, die ihm im Leben widerfahren sind. In der Sendung zu hören ist das Lied in der Interpretation von Rosemary Clooney; gesucht wird: der Film, für den Irving Berlin das Lied schrieb und in dem Clooney es gemeinsam mit Bing Crosby sang. Vielleicht hilft hier die Information, dass der Film den Titel des erfolgreichsten Liedes von Berlin trug (der so gar nicht in die augenblickliche Jahreszeit passen will).



Zielführend ist: vom zweiten Wort des Titels: der vorletzte Buchstabe.

3. Frage

Wir bleiben in der falschen Jahreszeit: 1741 schrieb Georg Friedrich Händel das Lied „All We Like Sheep Have Gone Astray“. Und das ist Teil welches großen Vokalwerks?



Aus seinem Originaltitel (bei dem wir uns nicht mit den bestimmten Artikeln herumschlagen müssen) ist zielführend: der dritte oder der vierte Buchstabe.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

1997 veröffentlichte ein britischer Musiker auf dem Album “Shleep” das Lied “Heaps Of Sheeps”. In ihm zählt der kreative Wortverdreher ebenfalls Schafe. Seine Karriere begann als Schlagzeuger der Gruppe Soft Machine; nach einem Fenstersturz im Jahr 1973 saß er im Rollstuhl und schrieb seltsame Lieder.



Den zielführenden Buchstaben finden Sie in seinem Vor- wie in seinem Familiennamen an letzter Position. Der vorletzte Buchstabe aus seinem Familiennamen tut's aber auch.

5. Frage

1986 veröffentlichte eine britische Indie-Band die Single “Sheep”, die sich auch auf ihrem Debutalbum “London 0 Hull 4” befand. Zu den großen Hits dieses Quartetts gehören Lieder wie “Happy Hour” oder ihre Version von “Caravan Of Love”. Den Gruppennamen hatten sich Fatboy Slim & Co. von einer Schwalbengattung geliehen.



Aus dem Wort nach dem bestimmten Artikel ist zielführend: der zweite Buchstabe.

6. Frage