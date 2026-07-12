Sonntagsrätsel Nr. 3077

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Den Auftakt macht die Nummer sieben aus einem 1875/76 komponierten Zyklus für Klavier mit dem Titel „Die Jahreszeiten“. Das Stück beschreibt die Arbeit eines Bauern in der heißen Julisonne. Wir suchen: den Komponisten. Während er diese zwölf Klavierminiaturen schrieb, arbeitete er parallel an seiner Ballettmusik „Schwanensee“.



Aus seinem Familiennamen soll gefunden und aufgeschrieben werden: der erste Buchstabe. (In seinem Vornamen wäre es der dritte oder der vierte, je nachdem, ob Sie sich für die deutsche oder die russische Schreibweise entscheiden.)

2. Frage

Eine Hitzewelle ist laut Duden eine „länger andauernde ungewöhnliche Hitze, die spürbar in das Alltagsleben eingreift“. Im Lied „Heat Wave“ der Andrews Sisters ist die Hitzewelle allerdings eine Frau. 1954 sang Marilyn Monroe das Lied in dem Film „There's No Business Like Show Business”; auch in dem Film „White Christmas” aus demselben Jahr kommt es kurz vor. Wir suchen wieder: den Komponisten. George Gershwin nannte ihn „der größten Songwriter, der jemals lebte“.



Den lösungsrelevanten Buchstaben finden Sie in seinem Vornamen an zweiter und in seinem trügerisch deutsch klingenden Nachnamen an dritter Position.

3. Frage

Hitzewelle No. drei wurde zuerst von Martha & The Vandellas besungen. Die britische Band The Who war so begeistert von dem Lied, das sie es gleich zweimal aufnahm. Wir suchen: das Autorentrio, dass das Lied „Heat Wave“ 1963 schrieb. Von 1962 bis 1967 waren sie Stammschreiber, -produzenten und -arrangeure beim US-Label Motown. Die drei komponierten Soul-Klassiker wie „Where Did Our Love Go?" und „Stop! In The Name Of Love“.



Den gesuchten Buchstaben finden Sie im Familiennamen aller drei an zweiter Position.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608

4. Frage

Viel zu heiß für die Liebe war es 1948 den Charakteren des Musicals „Kiss Me Kate“. Dessen Komponist zitierte im Lied „Too Darn Hot“ den damals grade erschienenen ersten Kinsey-Report. In der von Ann Miller gesungenen Filmversion von 1953 wurde aus dem „Kinsey Report“ der „Latest Report“. Auch hier suchen wir: den Komponisten.



Der erste Buchstabe aus seinem Familiennamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

5. Frage

1967 veröffentlichte Prince Buster auf Jamaica die Single „Too Hot“. Der Legende nach war dort der Sommer 1966 derart heiß, dass auf Tanzveranstaltungen nach langsameren Liedern verlangt wurde. Und wie heißt der gemächlichere Musikstil, der quasi die Brücke zwischen dem hektischen Ska und dem tiefenentspannten Reggae schlug?



Aus diesem Namen mit zehn Buchstaben ist zielführend: der siebte.

6. Frage