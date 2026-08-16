Sonntagsrätsel Nr. 3082

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Am 16. August 1896 wurde in Greiling bei Bad Tölz Josef Bauer geboren. Unter dem Namen Kraudn Sepp wurde er zu einem bayrischen Original. In der Sendung zu hören ist er mit dem Lied „Fünf Minuten Später“. Und auf welchem Instrument begleitete sich der Volkssänger in der Regel?



Aus seinem Namen mit sechs Buchstaben ist lösungsrelevant: der erste.

2. Frage

In Bayern, genauer: in München lebte knapp ein Vierteljahrhundert lang auch Mal Waldron. Er kam am 16. August 1924 in New York City zur Welt. 1962 nahm er mit der Hilfe des Bassklarinettisten Eric Dolphy seine Komposition „Warm Canto“ auf. Und welches Instrument spielte Mal Waldron?



Ob Sie sich für die Version mit fünf oder die mit sieben Buchstaben entscheiden, zielführend ist immer: der dritte.

3. Frage

Am 16. August 1935 wurde auf der Berliner Funkausstellung das „Magnetophon“, sprich: das erste Tonbandgerät vorgestellt. In der modernen Musik, zum Beispiel in der Musique concrète, wurde es bald in den Rang eines Instruments erhoben. Einer der berühmtesten Tonbandkomponisten war der Franzose Pierre Henry. Von seinem 1967er Hit „Psyché Rock“ ließ sich eine US-amerikanische Zeichentrick-Serie von Matt Groening zu ihrer Titelmusik inspirieren.



Von den acht Buchstaben des Namens dieser Serie um Philip J. Fry, Turanga Leela und den Roboter Bender sind zielführend: der zweite oder der vierte.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608

4. Frage

Am 16. August 1938 kam einer der einflussreichsten Bluesmusiker in Greenwood, Mississippi ums Leben. Ob er von der Syphilis oder einem eifersüchtigen Ehemann zur Strecke gebracht wurde, ist nicht bekannt – ebenso wie der Ort, an dem er begraben ist. In der Sendung zu hören ist der „King Of The Delta Blues“ mit dem Stück „Love in Vain“.



Gesucht wird: der dritte Buchstabe aus seinem Vornamen.

Am 16. August 1924 kam unter dem Namen Karl Heinz Schwab in Dortmund ein Mann zur Welt, dem wir in seiner Funktion als Schlagersänger einige der seltsamsten Preziosen dieses Genres zu verdanken haben. Seine Elvis Presley-Adaptionen lassen einen ebenso fassungslos zurück wie das in der Sendung zu hörende Stück aus dem Jahr 1957: „Jonas, warum trugst Du keine Brille?“ Sein größter Hit war der „Babysitter-Boogie“, als Talentscout war Heino seine größte Entdeckung.



Aus dem Künstlernachnamen dieses Mannes ist zielführend: der zweite Buchstabe.

6. Frage