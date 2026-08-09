Sonntagsrätsel Nr. 3081

Gesucht wird: ein Substantiv bzw. ein Adjektiv mit acht Buchstaben und drei Silben.

1. Frage

1974 nahm die Sängerin Topsy Küppers das Lied „Ich frage nur mal“ auf. Geschrieben hatte es ihr damaliger Ehemann, bzw. noch-Ehemann, denn kurz darauf trennte er sich von ihr und zog zu seiner neuen Flamme Barbara Peters nach Berlin.



Der erste Buchstabe aus dem Familiennamen dieses Granden des österreichischen Kabarettchansons eröffnet den Buchstabenreigen.

2. Frage

Beim Lied „The Question“ herrschte lange Verwirrung über die Urheberschaft. Heute ist gesichert, dass Billy Wright es geschrieben und gesungen hat. Zugeschrieben wurde die Aufnahme allerdings oft dem Mann, dessen Mentor er war. Wright trug Makeup, lebte offen homosexuell und hatte einen exaltierten Gesangsstil. Und wie hieß sein Zögling, dem er 1951 zu seinem ersten Plattenvertrag verhalf? Im Jahr, in dem „The Question“ erschien, schrieb er seinen Hit „Tutti Frutti“. Sein erster Vorname wurde zum zweiten Wort seines Bühnennamens.



Und aus dem notieren Sie bitte zwei Buchstaben: den fünften und den sechsten.

3. Frage

1967 erschien auf dem Album „Future“ einer US-amerikanischen Garagenrockband das Lied „It's Out Of The Question“. Geschrieben und gesungen wurde es von ihrem Bassisten Sky Saxon. Wir suchen: den Namen seiner Gruppe. Ihren größten Hit hatte sie mit „Pushin' Too Hard“.



Der vorletzte Buchstabe aus ihrem Namen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608

4. Frage





Aus dem bekannten 1830 schieb ein deutscher Komponist ein kurzes Lied mit dem Titel „Frage“. Im selben Jahr erschien es als No. 1 der „Zwölf Lieder“, Opus 9. Wobei drei Lieder dieser Sammlung von seiner Schwester komponiert wurden, wie der Komponist 1842 gegenüber Queen Victoria zugab.Aus dem bekannten kurzen Vornamen dieses Komponisten mit dem langen Nachnamen notieren Sie bitte: den vierten Buchstaben.

5. Frage

1959 veröffentlichte ein US-amerikanischer Jazzsaxophonist das Album „Tomorrow Is The Question!“ Begleitet wurde er dabei von Don Cherry an der Trompete, Percy Heath am Bass und Shelly Manne am Schlagzeug. Im Titelstück lehnte er sich noch nicht so weit aus dem Fenster, wie er es gut ein Jahr später auf seinem Album „Free Jazz“ tat.



Bitte finden und notieren Sie: aus seinem Vornamen den dritten und aus seinem Familiennamen den sechsten Buchstaben. Oder Sie nehmen einfach die letzten beiden aus seinem Familiennamen und drehen Sie um – das geht auch.

6. Frage