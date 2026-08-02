Sonntagsrätsel Nr. 3080

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

„Das Köhlerweib ist trunken“ ist ein Lied aus dem Zyklus „Alte Weisen“ von Hugo Wolf. Dessen Texte stammen alle vom selben Dichter. Bekannt machten ihn vor allem Novellen wie „Kleider machen Leute“ oder „Romeo und Julia auf dem Dorfe“. Aus seinem Vornamen ist zielführend: der dritte oder der vierte Buchstabe.

2. Frage

Musik Nummer zwei trägt den ungarischen Titel „Kicsit ázottan“, zu deutsch „Ein wenig betrunken“. Es ist die No. zwei aus den „Drei Burlesken“ für Klavier. Ihren Komponisten kennt man vor allem von seiner Oper „Herzog Blaubarts Burg“, seiner Sammlung von Klavierstücken mit dem Titel „Mikrokosmos“ und seinen Volksliedsammlungen.



Zielführend ist der dritte Buchstabe aus seinem Familiennamen.

3. Frage

Auch das Klavier in Musik Nummerf drei ist betrunken – zumindest, wenn man dem Mann Glauben schenkt, der davor sitzt. 1976 veröffentlichte dieser US-Amerikaner das Lied „The Piano Has Been Drinking“ auf dem Album „Small Change“. Später schrieb er dann noch Lieder wie „Downtown Train“ oder „Jersey Girl“; zuletzt war er als Schauspieler in dem Jim Jarmusch-Film „Father Mother Sister Brother“ zu sehen.



Aus seinem Familiennamen finden und notieren Sie bitte: den zweiten Buchstaben.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608

4. Frage

Von einem Outsider der US-Popmusik kommen wir zu einem Outsider des französischen Chansons: 1956 veröffentlichte der Mann, den viele als Blaupause für Serge Gainsbourg sehen, das Lied „Je Bois“, also: Ich trinke. Und das meinte er auch so. Man kannte ihn auch als Trompeter; als Schriftsteller hatte er seinen größten Erfolg mit dem Roman „L'Écume des jours“ (dt. „Der Schaum der Tage“). Der Legende nach regte er sich 1959 bei der Voraufführung eines Films nach seinem Drehbuch dermaßen auf, dass er an Herzversagen starb.



Der letzte Buchstabe aus seinem Familiennamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

5. Frage

1977 veröffentlichte der bayerische Melankomiker Fredl Fesl das „Lied vom Rausch“. Zur Musik gesucht wird: der griechische Gott des Rauschs, des Weines und der Ektase. Es handelt sich hier um einen Beinamen des Dionysos.



Den benötigten Buchstaben finden Sie in der lateinischen Schreibweise dieses Namens an dritter und an vierter Position.

6. Frage