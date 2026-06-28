Sonntagsrätsel Nr. 3075

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Das erste Lied der Sendung trägt den Titel „Immer nur Ping-Pong“ und stammt aus einer Operette von Paul Abraham. Uraufgeführt wurde sie 1930 in Budapest. Zeit der Handlung ist das Ende des ersten Weltkriegs; Handlungsorte sind Sibirien, Tokio, Sankt Petersburg und schließlich ein ungarisches Dorf. Gesungen wird das Lied von O Lia San und dem Grafen Ferry. Zu den bekannten Liedern dieser Operette zählen „Meine Mama war aus Yokohama“ und „Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände“.



Aus ihrem Titel soll gefunden und aufgeschrieben werden: der erste Buchstabe.

2. Frage

Auch bei Titel No. zwei sind die typischen Geräusche beim Tischtennis Ausgangspunkt für die Musik. 1959 sang und spielte der Gitarrist Ulrik Neumann ein Lied mit dem Titel „Ping Pong“. Mit seinem Landsmann, dem Jazzviolinisten Svend Asmussen und der schwedischen Sängerin Alice Babs spielte er in einem erfolgreichen Trio.



Aus dem Namen von Neumanns Herkunftsland soll notiert werden: der vierte Buchstabe.

3. Frage

1968 erschien auf der B-Seite der Single „I‘m Not Worth The Tears“ das Lied „Ping-Pong“. Geschrieben hatte es Boudleaux Bryant, wir suchen: die Sängerin. Anfang 2026 ist sie 80 Jahre alt geworden. Ihre beiden bekanntesten Kompositionen sind die Lieder „I Will Always Love You“ und „Jolene“.



Zielführend ist: der dritte Buchstabe aus ihrem Familiennamen.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

4. Frage

Auch Lied No. vier trägt den Titel „Ping Pong“. Aufgenommen wurde es 1994 von der britischen Band Stereolab. Zur Musik gesucht wird: das Material, aus dem früher die Tischtennisbälle hergestellt wurden. Seiner leichten Entflammbarkeit sind nicht zuletzt auch viele Filme zum Opfer gefallen.



Aus dem Namen dieses Materials ist zielführend: der zweite Buchstabe.

1962 nahm ein US-amerikanischer Entertainer und Sänger das Lied „John Ping Pong“ auf. Seine Komposition „Sing, Sing, Sing“ wurde zum großen Hit für Benny Goodman. Er selbst hatte großen Erfolg mit der Fremdkomposition „Buona Sera“. Aus dem Vornamen dieses italienischstämmigen Künstlers ist zielführend: der vierte Buchstabe.



Der dritte aus seinem tollen Familiennamen geht aber auch.

6. Frage