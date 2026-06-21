Sonntagsrätsel Nr. 3074

Gesucht wird: ein Substativ mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

1842 schrieb ein deutscher Komponist eine Schauspielmusik zu William Shakespeares Komödie „A Midsummer Night’s Dream“. Dessen erste Übersetzung besorgte 1762 Christoph Martin Wieland unter dem Titel „Ein St. Johannis Nachts-Traum“, da die Johannisnacht oft als christliche Entsprechung zur Mittsommernacht gesehen wird (so wie Weihnachten zur Wintersonnenwende). Der große Hit dieser Schauspielmusik ist der „Hochzeitsmarsch“; in der Sendung zu hören ist der „Tanz der Elfen“.



Der erste Buchstabe aus dem Familiennamen des Komponisten macht den Auftakt zum gesuchten Ratewort.

2. Frage

Hierzulande kennt man die Mittsommernacht vor allem aus den Werken Astrid Lindgrens – und natürlich von IKEA, wie das Lied „Mittsommernacht bei IKEA“ von den Wise Guys belegt. Der Name des schwedischen Konzerns setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben von Ingvar Kamprad, dem Konzerngründer, dem Namen des elterlichen Bauernhofs Elmtaryd und seinem Heimatdorf Agunnaryd. Und wie nennt man Wörter, die eigentlich Abkürzungen aus Anfangsbuchstaben sind?



Aus diesem Begriff mit sieben Buchstaben ist zielführend: der sechste.

3. Frage

Je weiter man nach Norden kommt, desto länger ist es in der Mittsommernacht hell. Auf Latein heißt die Sonnenwende „Solstitium“, was soviel wie „Sonnenstillstand“ bedeutet. Auf Englisch nennt man sie „Solstice“. Eine solche vertonte 2011 die Sängerin Björk. Und aus welchem Land stammt sie?



Aus seinem Namen notieren Sie bitte: den zweiten Buchstaben.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608

4. Frage

Musik No. vier trägt den Titel „Katzenprozession zur Sommersonnenwende“ (HA 122). Wir suchen: den Komponisten. Geboren wurde er 1890 in Böhmen, gestorben ist er 1959 in der Schweiz. Neben seinen sechs Sinfonien ist er vor allem für sein „Doppelkonzert für zwei Streichorchester, Klavier und Pauken“ bekannt.



Zielführend ist: der vierte Buchstabe aus seinem Familiennamen.

5. Frage

In einigen Ländern der Südhalbkugel feiert man analog zur Sonnenwende den (christlichen) Johannistag. Diesen besingt auch Luiz Gonzaga in dem Lied „Dia de São João“. Und dieser Musiker sowie die von ihm bevorzugten Musikstile Baião und Forro stammen aus welchem südamerikanischen Land?



Aus seinem Namen ist zielführend: der fünfte oder der siebte Buchstabe.

6. Frage